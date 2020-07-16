شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء: ارتفاع مستوى البحر سيؤدى إلى فيضانات "استثنائية" بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سببت الفيضانات الناجمة عن المد إزعاجًا شديدًا على طول السواحل الأمريكية منذ عام 2000، وتشير تقارير جديدة إلى أنها ستزداد سوءًا، إذ تحذر الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى (NOAA) من أن ارتفاع مستويات سطح البحر ستجلب المد من 1.75 إلى قدمين فوق المتوسط ​​اليومى، والذى سينتشر إلى المناطق السكنية.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يتوقع الفريق أيضًا أنه بحلول عام 2021 ، يمكن أن تتسارع وتيرة الفيضانات فى المد العالى إلى ما بين يومين إلى ستة أيام فى السنة.

وبحلول عام 2030، يمكن أن تتضاعف هذه الكوارث الطبيعية ثلاث مرات، وبعد ذلك بعشرين عامًا، يتم تعيين هذا الرقم إلى 15 مرة أكبر، مع الفيضانات النموذجية للمجتمع الساحلى بين 25 و75 يومًا فى السنة.

وقالت نيكول ليبوف، المديرة بالنيابة لخدمة المحيطات الوطنية فى NOAA : "المجتمعات الساحلية الأمريكية واقتصاداتها تعانى من آثار الفيضانات الناجمة عن المد والجزر، وستزداد فى المستقبل فقط".

وأضافت: "تلتزم الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى(NOAA) بالعمل مع المجتمعات الساحلية لتوفير المعلومات والبيانات التى تحتاجها لمعالجة مشكلة الفيضانات الناجمة عن المد والجزر، سواء فى الوقت الحالى أو فى السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع مستويات سطح البحر".

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تشير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى (NOAA) إلى فيضانات المد والجزر على أنها "مصدر إزعاج" لأن الحدث يؤدى إلى مضايقات عامة مثل تدمير الممتلكات وإغلاق الطرق.

عادةً ما تتراكم المياه بحوالى 20 بوصة فوق متوسط ​​ارتفاع المد اليومى وهى نتيجة لارتفاع مستويات سطح البحر - كانت أعلى 13 مرة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة فى العام الماضى مقارنةً بمستويات 1920.

باستخدام البيانات من مايو 2019 إلى أبريل 2020، وجدت المنظمة أن المجتمعات الساحلية شهدت متوسط ​​معدل فيضانات يبلغ أربعة أيام فى العام الماضى مع ارتفاع المد والجزر فى 19 مكانًا فى البلاد.

والمواقع على طول الساحل الشرقى وخليج المكسيك حطمت أو ارتبطت بسجلات الفيضانات المد العالية، كما شهد الجنوب الشرقى زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف فى أيام الفيضانات مقارنة بعام 2000.