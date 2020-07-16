شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتتعمل إزاي.. هكذا يمكنك إعادة تعيين إعدادات المصنع بساعة Apple Watch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سواء كنت قد نسيت رمز مرور أبل ووتش، أو تواجه مشاكل مع ساعة أبل الذكية، أو قررت بيعها أو تتخلى عنها، فستحتاج إلى إعادة ضبط ساعتك إلى وضع المصنع، لذا عرض موقع 9to5mac إرشادات حول كيفية إعادة تعيين أبل ووتش باستخدام هواتف أيفون أو بدونها، بالإضافة إلى كيفية التصرف فى حالة نسيان كلمة المرور.

قبل إعادة تعيين أبل ووتش، تأكد من نسخها احتياطيًا إذا كنت تريد استعادة معلوماتك فى مرحلة ما، وإذا قمت بعمل نسخة احتياطية لجهاز أيفون الخاص بك باستخدام iCloud أو Mac ، فسيتم إنشاء نسخة احتياطية لـ أبل ووتش تلقائيًا، ويجب تشفير النسخ الاحتياطية حتى يتم حفظ جميع البيانات فى نسخة أبل ووتش الاحتياطية عند استخدام Mac.

أعد تعيين أبل ووتش باستخدام أيفون الخاص بك.

إذا كان لديك هاتف أيفون الخاص بك تم إقران أبل ووتش به، يمكنك إعادة ضبط الجهاز القابل للارتداء فى تطبيق Watch.

تأكد من أن ساعتك قريبة من أيفون الخاص بك وقم بتشغيل تطبيق Watch

اسحب لأسفل واختر عام.

اسحب إلى الأسفل واضغط فوق إعادة تعيين.

اختر مسح محتوى أبل ووتش وإعداداته.

اضغط فوق مسح كل المحتويات والإعدادات مرتين للتأكيد.

إذا كان لديك cellular أبل ووتش، فستحتاج إلى اختيار ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بالخطة أو إزالتها (قد تحتاج إلى التحقق من شركة الاتصالات إذا كنت تريد إلغاؤها).

توجه إلى الإعدادات على أبل ووتش.

اضغط على عام.

اسحب لأسفل إلى أسفل واضغط فوق إعادة تعيين.

اضغط فوق مسح كل المحتويات والإعدادات.

إذا كنت تستخدم رمز مرور، فأدخله عند مطالبتك بذلك.

مرر لأسفل واختر Erase All أو Erase All & Keep Plan إذا كان لديك ساعة خلوية.

ضع أبل ووتش على الشاحن الخاص بها.

اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبى كما لو كنت تريد إيقاف تشغيله.

اضغط بقوة على شريط تمرير إيقاف التشغيل واتركه.

اضغط فوق مسح كافة المحتويات والإعدادات.

كيفية إعادة ضبط أبل ووتش باستخدام هاتف أيفون:إعادة تعيين بدون أيفون:إذا رغبت فى إعادة تعيين أبل ووتش إذا كنت لا تتذكر رمز المرور، فاتبع الخطوات التالية: