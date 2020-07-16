“داش كارتس”.. أول عربة تسوّق ذكية من أمازون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 07:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وذهبت شركة أمازون بأفكارها بعيدا، للتقليل من الازدحام في مراكز التسوق، عن طريق عربة تبضّع ذكية تتيح للزبون أن يشتري من دون أن يدفع.

وقالت المجموعة الأمريكية العملاقة، الأربعاء، إنها أطلقت عربة تسوّق ذكية للبقالة تجنّب الزبائن الانتظار عند صناديق الدفع في المتاجر.

ويأتي هذا الابتكار، وهو الأحدث من “أمازون”، ليتيح التبضّع من دون الحاجة إلى الدفع عند الصندوق في وقت يجهد التجار لمواصلة عمل محالهم من دون تعريض الزبائن لمخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وينطلق العمل بعربة التسوق الذكية “داش كارتس” في بقالة “أمازون”، ويتوقع أن تُفتتح في جنوب كاليفورنيا في نهاية السنة الجارية، علماً أن العربة مزوّدة بأجهزة استشعار مدمجة وكاميرات لقراءة أسعار السلع المعروضة على رفوف المتاجر.

وأوضحت “أمازون” التي تملك شبكة متاجر “هول فودز” أن هذه “العربة الذكية تجعل عملية التبضّع سريعة جداً من خلال تجنيب (الزبون) الانتظار في الطابور أمام صندوق الدفع.

وأضافت أن ما على الزبون عندما ينتهي من التبضع “سوى الخروج من المتجر” عبر الممر المخصص لعربة “أمازون داش كارتس”، على أن تُرسَل إليه الفاتورة “بواسطة البريد الإلكتروني”.

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وشرحت الشركة أن “استخدام هذه العربة يستلزم امتلاك الزبون هاتفاً ذكياً ينزّل عليه تطبيق +أمازون+ الذي يمسح رمز الاستجابة السريع على السلع ويسجّل القيمة الإجمالية للمشتريات على بطاقة الزبون الائتمانية”.

وكانت “أمازون” بدأت في وقت سابق من السنة الجارية توفير تقنية “جست ووك آوت” لتجار آخرين تشجيعاً لاستخدام نظام البيع من دون صناديق دفع.

وافتتحت “أمازون” إلى الآن أكثر من 20 متجراً صغيراً سمّتها “أمازون غو”، تستخدم فروعها في نيويورك وشيكاغو وسان فرانسيسكو نظام “جست ووك آوت”.

ويتربع مؤسس شركة أمازون على قائمة أغنياء العالم بثروة صافية تقدر بنحو 161.1 مليار دولار.

يواصل أغنى رجل في العالم، حصد الأرباح متجها إلى تحقيق رقم قياسي جديد بأن يصبح أول تريليونير في العالم.

وأمازون بين عدد قليل من الشركات الأمريكية التي حققت مكاسب وسط شكوك في السوق في الأشهر القليلة الماضية، بسبب قفزة في الطلب على التسوق عبر الإنترنت أثناء جائحة كوفيد-19.

وحققت أمازون معدل نمو قوي في مبيعاتها بفضل ازدهار التجارة عبر الإنترنت والخدمات السحابية، وسجلت مبيعات أمازون قفزة وصلت إلى 26% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى 75.5 مليار دولار.