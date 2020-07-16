شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جزيئات البلاستيك من عجلات السيارة تنتقل إلى القطب الشمالى وتسرع ذوبان الجليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن التآكل والتمزق الناتج عن الإطارات ووسادات الفرامل يساهم في إذابة الأغطية الجليدية بفضل الجزيئات الدقيقة من البلاستيك المنتشرة حول العالم، حيث يتم نقل جزيئات البلاستيك الدقيقة عبر الغلاف الجوي إلى القطب الشمالي ويمكن أن يسرع في ذوبان القمم الجليدية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، درس باحثون من المعهد النرويجي لأبحاث الهواء وجامعة فيينا مستويات اللدائن الدقيقة للطرق وكيفية انتشارها من المدن.

ووجدوا 140.000 طن من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من حركة المرور على الطرق التي تدخل الغلاف الجوي تنتهي في المحيط، ولكن 48000 طن تسقط على الثلج والجليد.

تعمل هذه القطع الصغيرة من البلاستيك على تعتيم الأسطح المغطاة بالثلوج في أماكن مثل القطب الشمالي وتؤدي إلى امتصاص المزيد من ضوء الشمس وذوبان الجليد.

تصنع الإطارات من مجموعة من المواد بما في ذلك المواد البلاستيكية، ومع مرور الوقت يتم تهالكها ودفع جزيئات البلاستيك إلى الغلاف الجوي.

يُعتقد أن ما يصل إلى ستة ملايين طن من الجسيمات يتم التخلص منها من المركبات وحدها، حيث يقع معظمها بالقرب من جوانب الطرق بدلاً من الذهاب إلى الغلاف الجوي، ثم يغسل بعضها في المطر ويذهب إلى البحر عبر أنظمة الأنهار، لكن الباحثين اكتشفوا أن آلاف الأطنان من القطع الصغيرة يتم تطايرها بشكل أكبر.

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كما أنه مع استمرار ارتفاع معدل الإنتاج العالمي للمنتجات البلاستيكية الجديدة، تتهرب الكميات الأكبر من جمع النفايات من إعادة تدويرها وتدخل البيئة.

نظر نيكولاوس إيفانجيليو وزملاؤه في اللدائن الدقيقة للطرق التي يتم إنتاجها من تآكل الإطارات وتآكل الفرامل ومقارنتها بمحاكاة النقل الجوي لتحديد تشتت هذه الملوثات.

تأتي غالبية المواد البلاستيكية الدقيقة الناتجة عن حركة المرور من مناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل الولايات المتحدة وأوروبا الشمالية والمناطق شديدة التحضر في جنوب شرق آسيا.

ووجد الباحثون أن اللدائن الدقيقة التي يبلغ حجمها 2.5 ميكرومتر وأصغر تم نقلها عبر الغلاف الجوي وإلى المحيط أو إلى الجليد.

ويقدرون أن 140 ألف طن سنويًا من اللدائن الدقيقة للطرق تنتهي في محيطات العالم، وحوالي 48 ألف طن على أطنان من الأسطح المغطاة بالثلوج والجليد.