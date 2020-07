شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توسع خدمة Play Pass إلى تسع دول خارج الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل خلال سبتمبر الماضى عن خدمة Play Pass والتي تتيح للمستخدمين الاشتراك في متجر جوجل بلاي والحصول على مئات التطبيقات والالعاب المدفوعة مجّانًا مقابل رسم اشتراك شهري ثابت، وقد كانت الخدمة متاحة في ذلك الوقت لمستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن جوجل أعلنت اليوم عن جعل خدمتها Play Pass متاحة عالميًا في 9 دول جديدة، مع تقديمها اشتراك سنوي جديد بقيمة 29.99 دولار.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن الدول الجديدة التى وصل إليها دعم الخدمة هي "أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ونيوزيلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة"، وهو ما يعني أن المستخدمين الذين يعيشون في أي من هذه الدول يمكنهم الوصول إلى Play Pass مجّانا ولمدة شهر بهدف التجربة.

Advertisements

وفيما يتعلق بقيمة الاشتراكات، فقد أصبح الاشتراك يكلف حوال 4.99 دولار شهريا للمستخدمين في لولايات المتحدة، مع وجود خطة اشتراك سنوية تكلف 29.99 دولار، وهو أقل بنسبة 50٪ من قيمة الاشتراك القديم، في السياق ذاته، أضافت جوجل المزيد من العناوين للخدمة.

وقد وعدت الخدمة أنها ستضيف المزيد من الألعاب قريبًا على رأسها كلا من ألعاب The Gardens Between وKingdom Rush، ولاحقًا سيتم إضافة كل من Bright Paw وLine Weight from The Label، فيما يتوفر حاليا على خدمة Play Pass نحو 460 تطبيق ولعبة.

وتأمل شركة جوجل أن توسع دعم الخدمة لتشمل المزيد من الدول حول العالم، وستكون ذا فائدة كبيرة، وخاصةً للمستخدمين الذين يكثرون من شراء التطبيقات والألعاب من متجر جوجل بلاي.