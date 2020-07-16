شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تختبر إصدار مبكر من خدمة الإنترنت الفضائى هذا الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة الفضاء SpaceX المملوكة لشركة إيلون ماسك مجموعة من الأجهزة التي توفر الانترنت الفضائى منذ عام 2019، ولديها الآن 540 قمرًا صناعيًا في مدار أرضي منخفض، وقد تمنح عدد صغير من الأشخاص الذين أعربوا عن اهتمامهم بتجربة خدمة النطاق العريض Starlink الوصول هذا الصيف.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، طُلب من المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا الراغبين في الاشتراك في النطاق العريض Starlink تقديم رمز بريدي، ولكن يُطلب منهم الآن إدخال عنوان.

هذا حتى يمكن لـ SpaceX تحديد ما إذا كان المهتمون بالخدمة سيكونون داخل منطقة تغطية الأقمار الصناعية الموضوعة بالفعل في المدار.

يُعتقد أن المستخدمين في شمال الولايات المتحدة والأجزاء السفلى من كندا سيكونوا أول من يتمكن من الوصول بمجرد إطلاق 600 قمر صناعي على الأقل.

قالت SpaceX في رسالة بريد إلكتروني إلى الأشخاص الذين سجلوا اهتمامًا بالخدمة، إن الإصدار التجريبي الخاص سيبدأ هذا الصيف مع مستخدمين محددين، وسيتم إطلاق اختبار عام في وقت لاحق.

وتقدر الشركة أنها ستحتاج إلى 800 قمر صناعي على الأقل لتقديم خدمة كاملة، ولكن سيكون لديها 600 مدار في وقت لاحق من هذا العام لتوفير النطاق العريض لمناطق مختارة.

Advertisements

تمر الشركة حاليًا بعملية تنظيمية تتضمن تقديم طلب للحصول على ترخيص اتصالات في كندا مما يسمح لها بتقديم خدمات تجارية.

تخطط SpaceX لإطلاق ما لا يقل عن 2200 قمر صناعي على مدى السنوات الخمس المقبلة من أجل تقديم خدمة النطاق العريض العالمية التي تغطي حتى أكثر المناطق النائية في العالم.

تقول الشركة إنها تأمل في أن تتمكن من البدء في تقديم خدمة إنترنت أساسية عندما يكون لديها كوكبة من 800 قمر صناعي على الأقل، ومن المرجح أن يحدث ذلك في وقت لاحق من هذا العام.

وحذرت الشركة من أن الاتصال سوف يكون متقطعًا بينما تقوم ببناء كوكبتها إلى الحد الأدنى من السعة، ولكن النظام سيكون مجانيًا للمختبرين.