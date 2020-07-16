«من بينها حسابات بايدن وبيل جيتس »..تويتر يتعرض لأكبر عملية قرصنة..والضحايا من الشخصيات البارزة

أعلن موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" عن تعرضه لعملية اختراق كبري لحسابات عدد من الشخصيات المشهورة،من بينها الحساب الرسمى لنائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن وذلك بحسب صحيفة "سكاي نيوز" ويعمل الموقع علي تحليل المعلومات بهذا الشأن وسيصدر بيانا قريبا.

وتمكّن خلال تلك العملية المقرصنون من نشر إعلانات تدعو متابعي هذه الحسابات لإرسال مبالغ بعملة "بيتكوين" الرقمية مع وعد بمضاعفتها.

وأمهل بعض هذه التغريدات المزوّرة، التي ما لبث أصحاب الحسابات المستهدفة بعملية القرصنة أن حذفوها، كلّ متابع لهذه الحسابات 30 دقيقة حتي يرسل لعنوان محدّد مبلغاً بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.

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وقالت منصة Hacker News الإخبارية للأمن السيبراني إن حساب البيتكوين المعني تلقى بالفعل ما يقرب من 55000 دولار.

ومن بين تلك الحسابات المخترقة حساب المرشح الرئاسي الامريكي جو بايدن , وبيل غيتس وإيلون ماسك وبعض الشركات الأمريكية من بينها آبل وأوبر .