شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باب النجار مخلع.. جدل على "السوشيال ميديا" بعد اختراق حساب مؤسس تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت عملية اختراق عدد من حسابات المشاهير وشركات عالمية حول العالم عبر تويتر من بينهم جاك دورسي مبتكر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وبيل جيتس وإيلون ماسك وشركات آبل وأوبر، ضجة واسعة وسخرية كبيرة على منصات السوشيال ميديا.

وسخر رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من تعرض حساب جاك دورسي مؤسس تويتر إلى الاختراق، إلى جانب محاولات اختراق حسابات جو بايدن وبارك أوباما وغيرهما، فيما تصدر هاشتاج "hacked" و " Bitcoin " قوائم الأكثر رواجا على تويتر عبر العالم.

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وتزامنا مع تعرض العديد من الحسابات للاختراق على موقع تويتر، أعلنت المنصة الاجتماعية، اتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة أمان الحسابات الموثقة التي تستمر في نشر تغريدات تتعلق بخدعة البيتكوين.

وفي وقت سابق، أرسل حساب شركة أبل الرسمى على تويتر تغريدة تتعلق بالبيتكوين، رغم أن أبل لا تستخدم حسابها على موقع التغريدات، إذ تنشر فقط بعض التغريدات الترويجية من حين لآخر فقط.

ولا يزال يحتوى الحساب الرسمى لـ Kanye West على تغريدات تتعلق بالبيتكوين، والتى تزعم زورًا أنه سيعيد ضعف كمية Bitcoin التى أرسلها إليه الأفراد، وتحتوى ردود التغريدة على عدد من الأشخاص الذين يدعون أنهم أرسلوا أموالًا ، لكن العديد منهم يستخدمون نفس لقطة الشاشة، مما يجعل من المستحيل بشكل واقعى معرفة من تأثر بعملية الاحتيال.

فى كلتا الحالتين، سيواجه تويتر مشكلة بسبب هذا الاختراق المحرج، لا سيما مع اختراق الرئيس التنفيذى والحسابات البارزة الأخرى التى تم التحقق منها، إذ يتم استخدام تويتر كمنصة موثوق بها من قبل السياسيين والمشرعين، ويثبت هذا الاختراق، على الرغم من محتوياته غير الخيالية، أن أمن تويتر مهدد بشدة.