شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يمنع الحسابات الموثقة من نشر التغريدات مؤقتا بعد حادثة الاختراق الضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عطل موقع تويتر تمامًا قدرة بعض الحسابات على إرسال تغريدات جديدة بعد حادث الاختراق الكبير على موقع التواصل الاجتماعي، والذى أثر على العديد من الحسابات الشائعة، بما فى ذلك باراك أوباما، وإيلون ماسك، وجو بايدن، وبيل جيتس.

بينما لم يؤكد تويتر كيفية عمل الحظر، يبدو أنه يطبق فقط على الحسابات التى تم التحقق منها بواسطة الموقع، بينما الحسابات التى لم يتم التحقق منها ما زالت قادرة على التغريد بشكل طبيعي، ويبدو أن الحسابات التى تم التحقق منها قادرة على إعادة تغريد التغريدات الحالية.

ومن غير الواضح إلى أى مدى قام تويتر بتعطيل القدرة على إرسال تغريدات جديدة أو المدة التى سيستغرقها قبل أن يتمكن المستخدمون الذين تم التحقق منهم من التغريدات مرة أخرى.

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تؤكد تغريدة من تويتر أن بعض المستخدمين قد لا يتمكنون من التغريد كما تلاحظ أنه قد يتم تعطيل إعادة تعيين كلمة المرور أثناء عمل تويتر لتصحيح الموقف.

ويمنح نظام التحقق فى تويتر علامة زرقاء للسماح للمستخدمين بمعرفة أن "حساب المصلحة العامة حقيقي"، وتستخدم الشركة حالة التحقق للدلالة على أن الحسابات التى تنتمى إلى العلامات التجارية والسياسيين والشخصيات العامة الأخرى حقيقية.

وخضعت عملية التحقق للكثير من الجدل على مر السنين، وأوقف تويتر نظام طلب التحقق منذ عام 2017 (مع استثناءات للمرشحين السياسيين لدورة انتخابات 2020 ومسؤولى الصحة العامة فى أعقاب COVID-19 وباء).