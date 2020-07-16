شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق حساب مؤسس تويتر "جاك دورسى" ونشر تغريدات تروج لعملة البيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثر اختراق موقع تويترعلى حسابات عدد من الشخصيات البارزة والشركات، بما فى ذلك Elon Musk و Bill Gates و باراك أوباما وغيرهم، وغردت هذه الحسابات الرسائل التى تروج لعمليات احتيال Bitcoin، وحاول البعض تشجيع الناس على إرسال الأموال، كما تعرض حساب مؤسس تويتر جاك دورسى للخطر، مع نشر وإعادة تغريد بعض التغريدات الغريبة المتعلقة بالبيتكوين.

كما أرسل حساب Apple الرسمى على Twitter تغريدة تتعلق بالبيتكوين، رغم أن أبل لا تستخدم حسابها على موقع التغريدات، إذ تنشر فقط بعض التغريدات الترويجية من حين لآخر فقط.

لا يزال يحتوى الحساب الرسمى لـ Kanye West على تغريدات تتعلق بالبيتكوين، والتى تزعم زورًا أنه سيعيد ضعف كمية Bitcoin التى أرسلها إليه الأفراد، وتحتوى ردود التغريدة على عدد من الأشخاص الذين يدعون أنهم أرسلوا أموالًا ، لكن العديد منهم يستخدمون نفس لقطة الشاشة، مما يجعل من المستحيل بشكل واقعى معرفة من تأثر بعملية الاحتيال.

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فى كلتا الحالتين، سيواجه تويتر مشكلة بسبب هذا الاختراق المحرج، لا سيما مع اختراق الرئيس التنفيذى والحسابات البارزة الأخرى التى تم التحقق منها، إذ يتم استخدام تويتر كمنصة موثوق بها من قبل السياسيين والمشرعين، ويثبت هذا الاختراق، على الرغم من محتوياته غير الخيالية، أن أمن تويتر مهدد بشدة.



elon musk