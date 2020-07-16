شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Zoom تطرح جهازا مخصصا لمكالمات الفيديو بشاشة 27 بوصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Zoom عن جهاز مخصص لعقد المؤتمرات عبر الفيديو يهدف خصيصًا إلى الموظفين الذين يعملون من المنزل وتجار التجزئة بسعر 600 دولار (حوالى 475 جنيهًا إسترلينيًا)، إذ قررت الشركة الأمريكية الاستفادة من الطفرة الهائلة فى معدل استخدام برامج مؤتمرات الفيديو أثناء جائحة فيروس كورونا عن طريق إطلاق أول منتج فعلى لها على الإطلاق.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يحتوى الجهاز الذى أطلقت عليه الشركة اسم "Zoom for Home" على شاشة تعمل باللمس مقاس 27 بوصة مع ثلاث كاميرات واسعة الزاوية لمكالمات الفيديو عالية الدقة، ومكبرات صوت مدمجة، ومجموعة من ثمانية ميكروفونات للحصول على صوت أوضح.

يمكن استخدام الجهاز بشكل مستقل عن الكمبيوتر، بالإضافة إلى كونه شاشة ثانية أثناء اجتماعات Zoom، واستخدامه كجهاز كمبيوتر محمول قياسي.



جهاز زووم

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كشاشة ثانية، يتم منح المستخدمين المنزليين عرضًا إضافيًا كاملاً لمكالمات الفيديو، ما يعنى أنهم ليسوا بحاجة إلى التبديل بين عملهم وتطبيق Zoom

يمكن لمستخدمى 'Zoom for Homeمتابعة عملهم بسهولة مع مراقبة زملائهم بفضل مساحة العرض السخية، كما أن بإمكانهم أيضا استخدام Zoom from Home كجهازهم الوحيد طوال يوم عملهم.

بدأت الطلبات المسبقة الأمريكية للجهاز الجديد، الذى سيتم شحنه من الشهر المقبل، على الرغم من أن Zoom لم يؤكد بعد سعر المملكة المتحدة الدقيق للمنتج عندما يتم شحنه إلى أوروبا "فى وقت لاحق من العام، ويمكن للعملاء فى أوروبا، بما فى ذلك المملكة المتحدة، إجراء طلب مسبق اعتبارًا من سبتمبر.

وقالت الشركة إن اسم "Zoom for Home" سينطبق على فئة جديدة كاملة من الأجهزة لدعم العمل عن بعد، مما يعنى أنه سيتم الكشف عن المزيد من أجهزة Zoom فى وقت لاحق.

واعترفت الشركة بأن تزايد الاعتماد على العمل فى المنزل أثناء الوباء كان عاملاً رئيسيًا فى تطوير الجهاز الجديد.