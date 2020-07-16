شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر: نتخذ إجراءات سريعة لاستعادة الحسابات المخترقة بسبب البيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع تويتر عن اتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة أمان الحسابات الموثقة التي تستمر في نشر تغريدات تتعلق بخدعة البيتكوين، بعد اختراق حسابات عدد من المشاهير والشخصيات البارزة، ولم يوضح موقع التغريدات حتى الآن سبب ما حدث، وعدد المستخدمين الذين تأثروا بهذه الحادثة.

وتأتى هذه الخطوة بعد اختراق حسابات تويترالخاصة بعدد من الشركات الكبرى والأفراد فى واحدة من أكثر الاختراقات انتشارًا وإرباكًا على الإطلاق التى شهدتها المنصة، ولم يتم التعرف حتى الآن كيف حدث ذلك أو إلى أى مدى ربما تم اختراق أنظمة تويتر الخاصة، فالاختراق مستمر، مع نشر تغريدات جديدة على الحسابات التى تم التحقق منها بشكل منتظم.

بدأ كل شيء عندما تم اختراق حساب Elon Musk على تويتر على ما يبدو بسبب مخترق عازم على استخدامه لإجراء عملية احتيال باستخدام عملة البيتكوين، كما أن بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة Microsoft ، قد تم اختراق حسابه على ما يبدو من قبل نفس الهاكر، الذى نشر رسالة مماثلة بعنوان محفظة بيتكوين متطابق، ويستمر كلا الحسابين فى نشر تغريدات جديدة للترويج للخدعة بنفس سرعة حذفها تقريبًا.