افضل ادوات العمل الحر لإدارة الأعمال بالكامل

مقالنا عن ادوات العمل الحر هذه المرة للحديث عن مجموعة ادوات شاملة ستساعدك في ادارة عملك بالكامل. كتبنا مواضيعنا عن افضل الأدوات لتنظيم الوقت و لجدولة المواعيد و للمساعدة على التركيز. في هذا المقال سنتناول كل الأدوات التي ستساعدك على ادارة العمل الحر بالكامل. و افضل الأدوات لذلك. سأترك روابط مقالاتنا السابقة في آخر هذا المقال. فأكمل القراءة لتتعرف على افضل الأدوات التي ستساعدك في ادارة اعمالك بالكامل و تنظيمها بكل سهولة

Plutio

اداة ممتازة لإدارة العمل الحر. تحتوي على كل الادوات التي قد تحتاجها من تنظيم مواعيد و جدولتها. و تتبع الوقت بكل سهولة. مع ادارة المشاريع المختلفة التي تعمل عليها. ادارة و ارسال الفواتير الخاصة بعملك. و التواصل المباشر مع زملاءك بالعمل. و مع العملاء بكل سهولة. في النهاية فهي مجموعة من الأدوات في مكان واحد و ستساعدك على متابعة عملك بكل سهولة. الأداة ليست مجانية و لكن اول 14 يوم متاحين للتجربة المجانية.

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Bonsai

هل تسأم من الأوراق مثلي؟. اعني كان تسجيل كل شئ مقترن بالأوراق في كل وقت. كتابة المواعيد و كتابة المهام. تسجيل كل شئ على الورق امر متعب و ممل جدًا. و لذلك فأداة Bonsai تساعدك على تسجيل كل ما يتعلق بعملك الحر على الكمبيوتر. تسجيل مواعيدك و تسجيل مهامك و مشاريعك و تنظيم وقتك سيكون كله من خلال التطبيق بكل سهولة. و بالتالي هذه من ادوات العمل الحر المميزة. الأداة تتيح لك 14 يوم للتجربة و يمكنك تحميلها بسهولة.

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And.co

اداة اخرى رائعة لإدارة الأعمال و من ادوات العمل الحر الجيدة. هي تقوم بكل مهامك الورقية بدلًا عنك. من تسجيل مهام. و توزيعها. و تتبع المهام و انجاز المشاريع الخاص بك. ارسال طلبات العمل و ارسال طلبات الدفع و الفواتير بكل سهولة. هذه الاداة ستساعدك على التركيز على عملك الحر. و ترك كل المهام التي قد تأخذ من وقتك. فتستطيع استثمار وقتك لتنفيذ عملك و انهاءه بسرعة. لذلك هذه الأداة ممتازة. الأداة ايضًا ليست مجانية لكنها تعطيك تجربة اولية لمدة 14 يوم ايضًا

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Scoro

مكان واحد يحمل لك كل الادوات التي تحتاجها هذه هي فكرة Scoro من ادوات العمل الحر الجيدة التي تجمع لك مجموعة من الادوات التي تحتاجها في مكان واحد. توفر لك ادوات لتتبع الوقت. ادوات لتتبع المشاريع و ادوات لتنظيم المهام. كذلك يمكنك من خلالها ارسال اي فواتير خاصة و ارسال طلبات العمل و كل ذلك حتى تستطيع التركيز على عملك. الأداة غير مجانية و ايضًا تعطي 14 يوم كتجربة اولية للأداة قبل شرائك لها.

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Pancake

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اسم الاداة جيد لكنها لا تُأكل. اداة Pancake من ادوات العمل الحر التي لا تعطيك تجربة مجانية و لكنها تعطيك مجموعة من الادوات التي يمكنك استعمالها بكل سهولة. هي ليست بإشتراك و لكنها تقبل الدفع مرة واحدة. اي انك تشتريها مرة واحدة و هذا اوفر على المدى البعيد. يمكنك ربطها بالسيرفر الخاص بك لتظهر هذه الأداة كأنها ملكك اصلًا. و في نفس الوقت هي توفر لك كل ما تحتاجه في عملك الحر بدون مشاكل. لذلك هذه اداة جيدة. و سعرها يبدأ من 164 دولار

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Knack

اداة مجانية رائعة ايضًا توفر لك امكانية تتبع عملك الحر بدون مشاكل. بها مميزات عديدة فهي تساعدك على تتبع الوقت. تساعدك على ارسال الفواتير بكل سهولة. و تساعدك على تخطيط الموارد الخاصة بك و تنظيم عملك بسهولة. كما انها توفر لك تقارير مفصلة عن عملك. هذه الأداة جيدة و تتيح لك تجربة مجانية لكامل مميزاتها و كامل خصائصها لمدة 14 يوم. حتى يمكنك تقرير اذا ما كانت جيدة لك قبل ان تقوم بشرائها او لا.

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Harpoon

أداة رائعة لإدارة عملك الحر بالكامل، تركز بشكل أكبر على تتبع الوقت وتسجيل حياتك المالية بطريقة تساعدك على التخطيط لمستقبلك المالي والتنبؤ به أيضًا. سيساعدك التطبيق كذلك على تنظيم وقتك و مهامك بكل سهولة و بدون مشاكل. حتى تستطيع التحكم و ادارة عملك بالكامل. الأداة غير مجانية لكنها ايضًا تعطيك 14 يوم للتجربة المجانية لتستطيع استعمالها كما تحب. و تقرر اذا كنت ستقوم بشرائها ام لا

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Paymo

أداة مميزة للغاية لإدارة عملك الحر بالكامل، تتميز بإمكانية إدارة عملائك ومشاريعك وإرسال طلبات العمل والفواتير في مكان واحد يمنحك تحكم هائل في عملك. هي من ادوات العمل الحر التي ستساعدك على انجاز مهامك في وقت قصير او بدقة اعلى. و ذلك سيساعدك في انتاجيتك بشكل كبير. الأداة ليست مجانية. لكنها ايضًا تتيح لك فترة للتجربة المجانية بـ14 يوم من الإستعمال المجاني. يمكنك تحميلها من الموقع الرسمي

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Ballpark

أداة أخرى جيدة لإدارة عملك الحر بالكامل في مكان واحد، تمنحك جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة مشاريعك مع عملائك كطلبات العمل والفواتير وتتبع الوقت والمصاريف. اداة ايضُا جيدة و ستساعدك في الجانب المادي بشكل كبير حتى لا يتضرر منك. و في نفس الوقت لا تهمل انتاجيتك و ادائك في العمل. هي اداة غير مجانية و تتيج لك تجربة كاملة لمدة 14 يوم. يمكنك تحميلها من موقعها الرسمي الذي سأذكره ايضًا

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17 hats

مثلها مثل اداة Knack فهي اداة مميزة. هي أداة رائعة لإدارة عملك الحر بالكامل للفرق، تتمتع بمميزات متعددة كتتبع الوقت وإرسال الفواتير وتخطيط الموارد، وتقوم بتوفير تقارير مفصلة حول عملك الحر. الأداة مميزة جدًا في ذلك. سيساعدك هذا على ضبط جودة عملك. ضبط انتاجيتك بسهولة. ضبط الشئون المادية الخاصة بعملك بكل سهولة. ايضًا ليست اداة مجانية. لكنها تتيح لك تجربة كامل خواصها و ادواتها بشكل مجاني لمدة 7 ايام و هي من ادوات العمل الحر الممتازة

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