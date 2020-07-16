Galaxy Tab S7 لن يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series، فمن بين الأجهزة الأخرى التي من المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عنها أيضًا في هذا الحدث نذكر الجهازين اللوحيين Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7.

سمعنا العديد من الأشياء حول هذين الجهازين اللوحيين، ولكن وردتنا الآن معلومات جديدة لم نسمعها من قبل، وهي أن Galaxy Tab S7 لن يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة على عكس +Galaxy Tab S7 الذي سيضم هذا المستشعر على مستوى الشاشة، ولكن هذا لا يعني بأن كلا الجهازين لن يحصلا على نفس التصميم تقريبًا، فكلاهما سيأتيان بالفعل مع تصميم يذكرنا نوعًا ما بتصميم لوحيات iPad Pro الحديثة. وبدلاً من الشاشة، سيضم Galaxy Tab S7 مستشعر بصمات الأصابع في زر التشغيل.

للآسف، ليست لدينا معلومات كثيرة حول المواصفات التقنية للجهاز اللوحي Galaxy Tab S7، ولكن لا يمكننا قول نفس الشيء عن شقيقه +Galaxy Tab S7، فقد حصلنا في الأسبوع الماضي على تسريب ضخم يكشف لنا أن هذا الأخير سيصل مع شاشة Super AMOLED بحجم 12.4 إنش وبدقة 2800×1752 بكسل، ومع معالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 865، ومع الدعم للقلم الإلكتروني S Pen. وبالنسبة للنسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس من هذا الجهاز اللوحي، فهي ستدعم شبكات Sub-6GHz.

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بالإضافة إلى ذلك، سيضم +Galaxy Tab S7 كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية ضخمة بسعة 10090mAh ستدعم على الأرجح الشحن السريع بقوة 45W تمامًا كما إدعت بعض التقارير في الفترة الماضية.

وفيما يخص الكاميرات، فسوف يضم +Galaxy Tab S7 كاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وكاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الجهاز اللوحي سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.5، كما أنه سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.