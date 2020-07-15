شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تستخدم الواقع الافتراضى لتحديد المواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة عن طرح تحديث جديد لتطبيق "خرائط جوجل"، يستخدم فيه "الواقع الافتراضي" لتحديد المواقع، وأوضح التقرير المنشور فى موقع "جى إس إم آرينا" التقنى المتخصص، أن "جوجل مابس" تستخدم تقنية "البث الحى للواقع الافتراضي" لتحديد المواقع".

ولا يعتبر نظام تحديد المواقع العالمى "جى بى إس" وشبكة "واى فاي" طريقة موثوقة لتحديد موقعك، ولكن بفضل ميزة الواقع المعزز الجديدة، والتى يمكن لمستخدمى خرائط جوجل على أندرويد استخدام تلك التقنية لتحديد أماكنهم بالضبط وفى أى اتجاه يسيرون.

وتحدد التقنية الجديدة على "جوجل مابس" اتجاهات المشى، والتى تستخدم كاميرا الهاتف للتعرف على مكانك والمراجع المرئية من صور التجول الافتراضي.

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وبمجرد السماح لتطبيق "خرائط جوجل" بالوصول إلى الكاميرا، ما عليك إلا مسح المنطقة من حولك، حتى يتمكن التطبيق من التعرف على مكان وجودك.

جدير بالذكر تطلق الشركة مزايا جديدة لتحسين خدمة الخرائط لديها، والآن تم الكشف عن أن خرائط جوجل تختبر إظهار إشارات المرور فى الشوارع على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد فقط.

وحصل الأشخاص الموجودون فى Droid-Life على العديد من لقطات الشاشة تُظهر تطبيق خرائط جوجل وهو يعرض إشارات المرور، حيث أظهر المستخدم الذى يعيش فى West Des Moines، التى ستصبح قريب مدينة Google Fiber، عدة نقاط مختلفة حول المدينة تُظهر إشارات المرور بوضوح عند التقاطعات، حيث يمكن رؤية الأضواء فى عرض الخريطة التقليدى وكذلك أثناء وضع التنقل.

إلى ذلك يزداد حجم الرموز أثناء التنقل، لكن جوجل لم تدرجها بعد فى قائمة الإرشادات، ولم تسلط الضوء على مكانها على طول مسارك، وما إلى ذلك.