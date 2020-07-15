شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك ينافس يوتيوب ويطلق فيديوهات موسيقية مرخصة رسميًا الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد "فيس بوك" لإطلاق مقاطع فيديو موسيقية مرخصة رسميًا على شبكته الاجتماعية فى الولايات المتحدة الشهر المقبل، وذلك فى تحد مباشر لـ YouTube، وفى المواد التى تمت مراجعتها بواسطة TechCrunch، أبلغ فيس بوك مالكى الصفحات المرتبطين بالفنانين أنهم بحاجة للتبديل على إعداد جديد لإضافة مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بهم إلى صفحتهم قبل الموعد النهائي فى 1 أغسطس، وعندها سيقوم فيس بوك تلقائيًا بإنشاء صفحة من مقاطع الفيديو الخاصة بهم إذا لم يتم اتخاذ أى إجراء.

وبحسب التقرير، فلن يضطر الفنانون إلى تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بهم يدويًا أو حتى تقديم روابط، كما أخبر فيس بوك مسئولى صفحات الفنانين، وبدلاً من ذلك، من خلال تمكين الإعداد الجديد، يمنح الفنانين فيس بوك الإذن بإضافة مقاطع الفيديو الموسيقية إلى صفحتهم، حيث يمكن للمعجبين اكتشافها فى علامة تبويب مقاطع الفيديو للصفحة.

وأوضح "فيس بوك" فى موادها التسويقية أن هذه المكتبة ستتضمن مقاطع الفيديو الرسمية للفنان وتلك التى تظهر فيها، وبمجرد التمكين، يمكن للفنانين تحرير أو إزالة مقاطع الفيديو الخاصة بهم من هذه الوجهة فى أى وقت.

وعلى الرغم من تشجيع الفنانين بشدة على تمكين الميزة بحلول الأول من أغسطس، إذا اختاروا عدم تفويت الموعد النهائي، فسيُنشئ فيس بوك صفحة موسيقية رسمية منفصلة نيابة عنهم بعنوان "[اسم الفنان] الموسيقى الرسمية"، وسيتم إنشاء هذه الصفحة والتحكم فيها عن طريق فيس بوك وستكون متاحة للمشجعين عبر علامة تبويب Facebook Watch ووجهة جديدة للفيديو الموسيقى على النظام الأساسي.

وفى رسالة بريد إلكترونى مرسلة إلى مالكى الصفحات، أوضح "فيس بوك" أنه كلما تلقى إصدارًا جديدًا من ملصق موسيقى، فإن صفحة الفنان على "فيس بوك" ستشارك تلقائيًا الفيديو مباشرة على المخطط الزمنى للصفحة، ويسمح هذا للفيديو الجديد بالوصول إلى جميع خلاصات أخبار المتابعين، ويمكن إيقاف إعداد المشاركة التلقائية فى أى وقت.

كما تسربت لقطة شاشة جزئية للبريد الإلكترونى للفنانين إلى تويتر، حيث تم تضخيمها من قبل مستشار وسائل الإعلام الاجتماعية مات نافارا، كما تم الإبلاغ عن الإضافة من قبل مواقع أخرى أصغر أيضًا، واستعرضت TechCrunch المواد التسويقية التى أوضحت بمزيد من التفصيل كيفية تمكين الإعداد على صفحة الفنانين على فيس بوك.

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ومن خلال تمكين الإعداد، يمنح الفنانون أيضًا فيس بوك الإذن لمشاركة رؤى الأداء المجمعة مع أصحاب الحقوق، بما فى ذلك الإعجابات والمشاركات والتعليقات ووجهات النظر وبيانات المشاركة الأخرى المرتبطة بهذه المنشورات التى تم إنشاؤها تلقائيًا، حسبما أشارت المواد، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للفنانين تحرير المشاركات التى تم إنشاؤها تلقائيًا، بما فى ذلك العنوان والوصف والعلامات وحتى الصور المصغرة.

فيما سيشكل توسع "فيس بوك" فى مقاطع الفيديو الموسيقية تحديًا كبيرًا على "يوتيوب"، حيث يمثل 46٪ من تدفق الموسيقى فى العالم خارج الصين اعتبارًا من عام 2017، وفقًا لتقرير صادر عن IFPI، وفى نفس الوقت تقريبًا، زعم موقع YouTube أن أكثر من مليار معجب موسيقى وصلوا إلى موقعه للتواصل مع الموسيقى من أكثر من 2 مليار فنان، وفى الآونة الأخيرة، ذكرت الشركة أنها دفعت أكثر من 3 مليارات دولار لصناعة الموسيقى فى عام 2019.

كما أفاد بلومبرج فى أواخر العام الماضى أن فيس بوك كان يتفاوض مع أكبر ثلاث شركات تسجيلات - Universal Media Group وSony Music وWarner Music Group - بشأن حقوق مقاطع الفيديو الموسيقية، وأشار التقرير إلى أن شركات التسجيل كانت مهتمة ببديل يوتيوب، والتى تشعر أنها لا تدفع ما يكفي.

وعلى الرغم من أن "فيس بوك" كان لديه صفقات سابقة مع العلامات، فقد كان التركيز على الحق فى استخدام الموسيقى المرخصة فى "التجارب الاجتماعية" عبر فيس بوك وInstagram وMessenger وOculus، وهذا يعنى أنه يمكن للمستخدمين نشر مقاطع فيديو شخصية مع موسيقى مرخصة فى الخلفية دون إزالة مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

كما مكنت الاتفاقيات السابقة فيس بوك من اختبار التجارب الاجتماعية المدفوعة بالموسيقى، فعلى سبيل المثال، قام فيس بوك باختبار منافس Musical.ly يسمى Lip Sync Live ولاحقًا، منافس TikTok يسمى Lasso، بفضل تلك الصفقات، كما قامت بنشر ملصقات الموسيقى على فيس بوك وInstagram أيضًا.

ويقدم "فيس بوك" بالفعل تجربة فيديو موسيقى فى تايلاند والهند، وتنظر الشركة على نطاق أوسع إلى الفيديو على أنه مجال تركيز رئيسى، حيث تساعد مقاطع الفيديو على ربط المستخدمين وتشجيع المحادثات الاجتماعية، وقد ظهرت فيس بوك Watch، وهى وجهة فيديو مخصصة، بسبب جهود الفيديو السابقة من فيس بوك وتستمر فى التوسع.