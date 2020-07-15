شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سناب شات" يختبر تقنية جديدة شبيهة بـ"تيك توك".. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية عن بدء تطبيق التواصل الاجتماعى "سناب شات" فى اختبار تقنية جديدة شبيهة جدا بتطبيق "تيك توك"، وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن تقنية "سناب شات" الجديدة ستمكن المستخدم من التنقل السريع بين مقاطع الفيديو العامة، بصورة شبيهة بتلك المستخدمة فى "تيك توك".

وسيمكن التنقل بين الفيديوهات العامة عبر "سناب شات" بحركة تمرير عمودية، لاجتذاب عدد أكبر من المستخدمين، ولا تزال ميزة التنقل حاليا قيد التطوير، ومقتصرة على عدد قليل من المستخدمين، وستكون تلك الميزة متوفرة على مقاطع الفيديو للعرض العام، وليس القصص الموجودة لدى جهات الاتصال الخاصة بك، حسب سبوتنيك.

بمجرد إصدارها، ستتيح الميزة للمستخدمين التمرير سريعًا إلى اليسار أو اليمين أفقيًا للخروج من مشاهدة مقاطع الفيديو بدلاً من الانتقال إلى قصص أخرى.

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وأكد المتحدث باسم "سناب شات" أن تلك التقنية قيد التجريب حاليا، خاصة وأن مجتمع "سناب شات" أكثر تنوعا من أى تطبيقات أخرى.

جدير بالذكر كشفت شركة "سناب" المالكة لخدمة التراسل سناب شات، عن خطط لتطوير منصة رقمية تتنافس مع فيس بوك، وأبل وجوجل، حيث تعتزم الشركة إطلاق متجر للتطبيقات، وتوسيع منصة الألعاب الخاصة بها، وتقديم التسهيل للمطورين الخارجيين لتحميل نماذج التعلم الآلى لبناء تجارب الواقع المعزز، وستسمح أيضاً للتطبيقات الأخرى بدمج برنامج الكاميرا الخاص بها للمرة الأولى، وستعرض الشركات إلى جانب أصدقاء المستخدمين فى خرائطها.