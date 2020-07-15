شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاحن ولا سماعة؟.. تعرف على الإكسسوار الوحيد الذى سيأتى مع هاتف أيفون 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الأسبوعين الماضيين، كان هناك جدل حول ما إذا كانت أبل ستضم كابل شاحن وEarPods مع أجهزة أيفون القادمة التى سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق من هذا العام أم لا، وفي حين أن هذا لا يزال مستمراً، فهناك بعض اليقين حول حقيقة أن الشركة ستستمر في وضع كابل شحن مع أجهزة أيفون.

ووفقًا لتقرير من MacRumors، من المتوقع أن تقوم أبل بشحن "قماش مضفر" مصمم لكابلات Lightning إلى USB Type-C مع تشكيلة أيفون 12، يشير التقرير إلى صور مسربة من ChargerLAB تم نشرها على Weibo وTwitter، وإذا حدث ذلك، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي ستشحن فيها أبل شاحن Lightning إلى USB Type-C مع أيفون.

ومن المرجح أن تقوم شركة أبل بتضمين هذا الكابل مع جميع الهواتف في سلسلة أيفون 12، كما يشير التقرير، ويدعي الاختبار الذي أجراه ChargerLAB أن الكابل المذكور يبدو أن لديه تصميمًا أصليًا معتمدًا من أبل مصمم خصيصًا لـهواتف أيفون بل ويحمل قياسات قريبة من كابل USB-C إلى Lightning الحالي الذي تشحنه أبل.

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وتظهر الصور أنه من المتوقع أن يحتوي الكابل على تصميم مضفر سيكون الأول لجهاز أيفون لأن جميع الكابلات من عملاق التكنولوجيا تحمل الملمس السلس، ومن المتوقع أن يؤدي وضع المادة المضفرة على المادة الحالية إلى زيادة متانة الكابل، وعلاوة على ذلك، وفقًا للتقرير، تحتوي هذه الكابلات الجديدة على 8 اتصالات فضية مع الروثنيوم المطلي بالروديوم، والتي يقال إنها أكثر مقاومة للتآكل.

وبناء على هذه الشائعات، فقد يكون هذا هو الملحق الوحيد الذي قد يحصل عليه مستخدمو أبل الجدد هذا العام مع أجهزة أيفون الخاصة بهم، وفي الأسبوع الماضي، أفيد أن أبل تقوم باستقصاء مستخدمي أيفون حول ما يفعلونه بشواحنهم عند شراء أيفون جديد.

وبحسب ما ورد طرحت الشركة سلسلة من الأسئلة بما في ذلك سلسلة من مربعات الاختيار ذات الإمكانيات المتعددة حول كيفية استخدام المستهلكين لشواحن أيفون الخاصة بهم.