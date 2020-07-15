Huawei تم حظرها في المملكة المتحدة

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Huawei كانت تعمل على تطوير تقنيات 5G في المملكة المتحدة. و قد كانت مشاريع الشركة مستمرة بلا توقف رغم الحظر الأمريكي على الشركة. و لازالت هواوي تقوم بتطوير التقنية في انجلترا و المملكة المتحدة حتى يوم 14/7 الذي اقرت فيه الممكلة المتحدة وقف و حظر و منع هواوي من تطوير التقنية داخل ارضها. هذه ضربة جديدة تضرب الشركة الصينية. و انتصار كبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مشاكله مع الشركة و الصين عمومًا. سنتحدث قليلًا عن هذا الأمر
ماذا نعرف ؟
- من فترة طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من المملكة المتحدة ايقاف التعامل مع هواوي
- المملكة المتحدة تجاهلت الأمر و استمرت بالتعاون معها
- الآن فجأة قررت المملكة المتحدة وقف كل التعامل مع هواوي
Huawei محظورة في المملكة المتحدة الآن
الآن قررت الخكومة البريطانية برئاسة رئيس الوزراء الإنجليزي بوراس جونسون. منذ يناير و الحكومة البريطانية في اضطراب سياسي حول وجود شركة هواوي رغم انها اعلنت انه لا مانع من استعمال معدات هواوي في تطوير تقنية الـ5G و لكن بحدود. و هذا قرار عادل. حتى في شهر مايو جاء دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بعقوبات و قرارات جديدة بشأن الشركة. و من فترة قريبة كان روبرت اوبراين المستشار الأمني لدونالد ترامب في اجتماع في باريس مع ممثلي دول المانيا و بريطانيا و فرنسا للنقاش حول سيطرة بكين و الشركات الصينية. و الآن قرار حظر هواوي من تطوير تقنيات 5G في المملكة المتحدة
المصدر
Huawei و مشاكلها
منذ ان بدأ حظر دونالد ترامب على الشركة من العام الماضي و هواوي تعاني فتصدر هواتفها بدون خدمات جوجل. مع انخفاض ارباح خارج الصين. و مرحلة من التخبط بدأت الشركة تتدارك نفسها و تحل مشاكلها من قريب. و لكن لازالت هواتف هواوي صعبة الإستعمال بدون خدمات جوجل. الآن الـApp gallery الخاص بها يقدم تجربة لا بأس بها و لكن خدمات Google مهمة. و تطبيقات كثيرة لا تعمل على هواتف Huawei بسبب هذا الأمر. فالى اين ؟
كان من المتوقع ان نسمع عن نظام تشغيل Huawei و انتشر تسريبات عن نظام Harmony OS من الشركة. لم نره بعد. ولازالت الشركة تركز على ربط اجهزتها ببعضها البعض. و تحسين الـApp Galley الخاص بها. فالى متى؟. و ضربة المملكة المتحدة لها امر صعب ايضًا. فهواوي تبذل مجهودًا كبيرًا في تطوير خدمات 5G. و دولة مثل المملكة المتحدة كانت نقطة قوة في صالحها.
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المصدر الأصلي : عرفني