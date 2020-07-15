Huawei تم حظرها في المملكة المتحدة

Huawei كانت تعمل على تطوير تقنيات 5G في المملكة المتحدة. و قد كانت مشاريع الشركة مستمرة بلا توقف رغم الحظر الأمريكي على الشركة. و لازالت هواوي تقوم بتطوير التقنية في انجلترا و المملكة المتحدة حتى يوم 14/7 الذي اقرت فيه الممكلة المتحدة وقف و حظر و منع هواوي من تطوير التقنية داخل ارضها. هذه ضربة جديدة تضرب الشركة الصينية. و انتصار كبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مشاكله مع الشركة و الصين عمومًا. سنتحدث قليلًا عن هذا الأمر

ماذا نعرف ؟

من فترة طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من المملكة المتحدة ايقاف التعامل مع هواوي

المملكة المتحدة تجاهلت الأمر و استمرت بالتعاون معها

الآن فجأة قررت المملكة المتحدة وقف كل التعامل مع هواوي

Huawei محظورة في المملكة المتحدة الآن

الآن قررت الخكومة البريطانية برئاسة رئيس الوزراء الإنجليزي بوراس جونسون. منذ يناير و الحكومة البريطانية في اضطراب سياسي حول وجود شركة هواوي رغم انها اعلنت انه لا مانع من استعمال معدات هواوي في تطوير تقنية الـ5G و لكن بحدود. و هذا قرار عادل. حتى في شهر مايو جاء دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بعقوبات و قرارات جديدة بشأن الشركة. و من فترة قريبة كان روبرت اوبراين المستشار الأمني لدونالد ترامب في اجتماع في باريس مع ممثلي دول المانيا و بريطانيا و فرنسا للنقاش حول سيطرة بكين و الشركات الصينية. و الآن قرار حظر هواوي من تطوير تقنيات 5G في المملكة المتحدة

المصدر

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Huawei و مشاكلها

منذ ان بدأ حظر دونالد ترامب على الشركة من العام الماضي و هواوي تعاني فتصدر هواتفها بدون خدمات جوجل. مع انخفاض ارباح خارج الصين. و مرحلة من التخبط بدأت الشركة تتدارك نفسها و تحل مشاكلها من قريب. و لكن لازالت هواتف هواوي صعبة الإستعمال بدون خدمات جوجل. الآن الـApp gallery الخاص بها يقدم تجربة لا بأس بها و لكن خدمات Google مهمة. و تطبيقات كثيرة لا تعمل على هواتف Huawei بسبب هذا الأمر. فالى اين ؟

كان من المتوقع ان نسمع عن نظام تشغيل Huawei و انتشر تسريبات عن نظام Harmony OS من الشركة. لم نره بعد. ولازالت الشركة تركز على ربط اجهزتها ببعضها البعض. و تحسين الـApp Galley الخاص بها. فالى متى؟. و ضربة المملكة المتحدة لها امر صعب ايضًا. فهواوي تبذل مجهودًا كبيرًا في تطوير خدمات 5G. و دولة مثل المملكة المتحدة كانت نقطة قوة في صالحها.

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