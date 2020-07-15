سعر و مواصفات Vivo Y50 – مميزات و عيوب فيفو واي 50

Vivo Y50 لا تقم بشرائه ايضًا. هو بسعر 4300 جنيه ينافس هاتف Redmi Note 9 pro و Realme 6. في فئة لتنافس بها يجب عليك تقديم ارقام جيدة في كل مواصفاتك. و هذا ما فشلت فيفو في تقديمه. فمعالج Snapdragon 665 الموجوده به لا يستطيع منافسة Snapdragon 720G في هاتف شاومي او Helio G90T في هاتف ريلمي. غير سرعة الشحن البطيئة بالمقارنة بينهم.

حسنًا Vivo Y50 ليس سيئًا جدًا. لكنه مرتفع السعر. 4300 جنيه؟. سعر مرتفع على ما يقدمه هذا الهاتف. فمن رأيي تجاهل فيفو في هذا الهاتف. Vivo Y50 يستحق الشراء لكن بسعر ارخص من هذا السعر