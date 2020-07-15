ما هو برنامج DirectX 12 ؟ لماذا هو مهم وطريقة تحميله

برنامج DirectX 12 هو النسخة الأحدث من واجهة مايكروسوفت الخاصة بالرسوميات والجرافيكس وهو جزء لا يتجزأ من مكتبة برامج مايكروسوفت اللازمة لتشغيل الألعاب وجزء مهم جداً من عملية تطوير الألعاب تعتمد عليه وهو السبب الذي يجعل تشغيل الألعاب على منصات ويندوز حصراً امراً سهل ويمكن تنفيذه.

بالطبع لابد أنك تساءلت في يوم من الأيام لماذا لا تعمل الألعاب على أجهزة ماك بوك ؟ الإجابة سهلة لأن أجهزة ماك بوك لا تأتي مدمجة بمكتبة DirectX 12 ولا يسمح لنظام التشغيل الخاص بها من الاستفادة من هذه المكتبة أو حتى الوصول إليها وهذا يجعل تشغيل الألعاب عليها مستحيلاً.

كيف يعمل برنامج DirectX 12 ؟

هناك خطأ شائع وانا جعلتكم تصدقونه وهو أن الناس تظن بأن DirectX 12 عبارة عن برنامج واحد، ولكن في الحقيقة فإن DirectX هو مكتبة أو مجموعة من البرمجيات والمعادلات الخاصة بأنظمة ويندوز يمكننا حتى أن نصفها بأنها واجهة برمجية API تقوم بالترجمة والمساعدة على التواصل بين ما تطلبه اللعبة من خلال المحرك الخاص بها وبين ما تفهمه البطاقة الرسومية والمعالج وباقي المكونات.

ببساطة للغاية فإن DirectX يقوم بتوصيل الأمر أو فكرة المشهد من محرك اللعبة إلى البطاقة الرسومية ليخبرها كيف تتحكم في موارد اللعبة والصور والأشكال المختلفة فيها لتخرج لك المشهد الذي تراه أمامك، كما قلنا مترجم خاص بجهاز الكومبيوتر وتحديداً أنظمة ويندوز يقوم بترجمة الأوامر بين البطاقة الرسومية ومحرك اللعبة.

في الواقع أيضاً ليست مكتبة DirectX هي الوحيدة المتاحة والتي تؤدي هذا الغرض فهناك مكتبة أخرى تدعى OpenGL وهي من تطوير AMD وتدعمها AMD بشكل كامل حيث أنها مفتوحة المصدر ويمكن أن تعمل على اي نظام تشغيل أو منصة دون دفع أموال لتتمكن من استخدامها على عكس DirectX الذي تحتاج إلى دفع أموال لمايكروسوفت لتتمكن من استخدامه في لعبتك.

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هل توجد إصدارات أخرى من DirectX ؟

في الواقع هناك الكثير من إصدارات DirectX حيث أن الإصدارة الأولى كانت تدعى DirectX 3D وتطورت تلقائياً حتى وصلنا اليوم إلى DirectX 12 الذي يعمل حصرياً مع ويندوز 10 وبعض أجهزة ويندوز 7 ، لازلت قصة دعم نظام ويندوز 7 لمكتبة DirectX 12 قيد نقاش وهناك الكثير من الجدال فيها إن كانت تعمل حقاً أو تواجه مشكلة ما.

الأهم وكما قلنا بأن مكتبة برمجيات DirectX 12 لا تعمل إلا مع أنظمة ويندوز، تحميلها مجاني ويمكنك أن تحملها مجاناً ومعظم الألعاب تطلب تحميلها وتثبيتها قبل أن تبدأ في اللعبة والاستمتاع بها ولكن يمكنك أيضا تحميلها يدوياً.

هناك نقطة هامة يجب أن نقولها، كمستخدم مبتدأ أو بسيط لجهاز الكومبيوتر فأنت لن تحتاج ابداً إلى التواصل ومعرفة طريقة عمل مكتبات DirectX وإنما ذكرناها هنا لمجرد الذكر والتعريف بها فقط، لكن في الواقع لن تحتاجها ابداً إلى إن كنت مطور برامج أو كاتب برامج أو حتى مهندس ما يعتمد على البرامج الهندسية في عمله وهنا ستحتاج إلى فهمها فقط دون التواصل معها.

وحدهم مطورو البرامج والألعاب يحتاجون إلى استخدامها ومعرفة طريقة التعديل عليها وتهيئتها لتصميم مشابهة لهم.

تحميل DirectX 12 مجاناً :

يمكنك تحميل برنامج DirectX 12 ومكتبة برامجه مجاناً، هو ملف واحد فقط تقوم بتحميله ثم تثيبته على ويندوز 10 كما تشبه أي برنامج آخر يمكنك تثبيته، أيضاً يمكنك الانتظار حتى تشتري لعبة ما ليتم تثبيته مع اللعبة التي ترغب في شراءها.

رابط تحميل DirectX 12 مجاناً من على موقع مايكروسوفت :رابط تحميل البرنامج .

رابط تحميل DirectX 12 مجاناً من على ميديا فاير : رابط تحميل البرنامج