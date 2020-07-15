موزيلا المطورة لمتصفح “فايرفوكس” تطلق خدمة VPN مميزة لنظامي أندرويد وويندوز

وقالت المؤسسة: إن الخدمة متاحة مقابل 4.99 دولارات شهريًا، وعلى غرار الشبكات الافتراضية الخاصة الأخرى، فقد صُممت لجعل تصفح الويب أكثر خصوصيةً وأمانًا. وكجزء من هذه الخطوة، غيرت موزيلا اسم الخدمة من (فايرفوكس برايفت نتورك) Firefox Private Network إلى (موزيلا في بي إن) Mozilla VPN، وهو التغيير الذي أُعلن عنه الشهر الماضي.

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وتجادل موزيلا بأن خدمة VPN الخاصة بها تمتاز عن منافسيها العديدين بميزتين. وتقول: إنها تمتاز بقدرتها على تقديم تجربة تصفح أسرع في كثير من الحالات لأنها تستند إلى بروتوكول عدد الأسطر في تعليماته البرمجية لا يتجاوز ثلث العدد في الخدمات الأخرى. وتعتمد المؤسسة أيضًا على السمعة التي بنتها من خلال متصفحها الذي يركز على الخصوصية، وذكرت أيضًا أنها تجمع فقط المعلومات التي تحتاجها لتشغيل الخدمة ولا تحتفظ بسجلات بيانات المستخدم.

ويأتي إطلاق Mozilla VPN بعد الاختبار الذي جرى في الولايات المتحدة، والذي تضمن أيضًا اختبارات دمج VPN في متصفح فايرفوكس مباشرة. وفي الشهر الماضي، قالت موزيلا: إنها ستختبر مطالبة المستخدمين بدفع 2.99 دولارًا شهريًا مقابل استخدام غير محدود للخدمة في المتصفح، التي صُممت لإخفاء حركة المرور داخل المتصفح بدلًا من إخفائها على مستوى النظام بأكمله.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، تقول موزيلا: إن شبكتها الافتراضية الخاصة متاحة أيضًا في سنغافورة، وماليزيا، ونيوزيلندا، وتأمل في توسيع توافرها في المزيد من البلدان في وقت لاحق من العام الحالي. وبالإضافة إلى الإطلاق لنظامي أندرويد، وويندوز، تقول موزيلا: إنها ستطلق الخدمة لنظام iOS من آبل قريبًا.