تكنولوجيا: Nissan تطلق سيارة Nissan Ariya الكهربائية للعام 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Nissan تحول جديد في صناعة السيارات مع سيارة Nissan Ariya الكهربائية للعام 2021 التي وصعت من خلالها نيسان اللمحات الأولى لمستقبل صناعة السيارات الكهربائية.

كانت شركة Nissan قد كشفت عن النموذج الأول من سيارة Ariya الكهربائية خلال العام الماضي، واليوم تنتقل السيارة إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع دون أن يطرأ أي تغيير على التصميم المبتكر للسيارة الكهربائية.

إختيارات توليد الطاقة في سيارة Nissan Ariya الكهربائية

تتوفر سيارة Ariya الكهربائية بعدد 4 من النماذج المختلفة، مع نماذج بدفع ثنائي مع بطارية بقدرة 63 kWh أو بطارية طويلة المدى بقدرة 87 kWh، كما يأتي النموذج المميز بالدفع الرباعي بنفس الإختيارات في قدرة البطارية.

أيضاً من المتوقع أن تدعم البطارية طويلة المدى في النموذج المميز بالدفع الثنائي قطع مسافة تصل إلى 300 ميل، بينما تدعم البطارية المميزة بالقدرة الأصغر في النموذج المميز بالدفع الرباعي قطع مسافة 379ميل.

كما تقدم نيسان النماذج الأربعة من سيارة Ariya الكهربائية بنظام جديد للتبريد السائل للتحكم في حرارة البطارية، مما يدعم شحن سريع للبطارية 130 kW بفضل شاحن DC السريع الذي يدعم السيارة لقطع مسافة 233 ميل بعد شحن لفترة 30 دقيقة.

ويمكن لنماذج السيارة المميزة بالدفع الثنائي أن تقدم بطارية تصل إلى سعة 65 kWh، بينما تأتي سيارة الدفع الرباعي أن تزيد حتى قدرة 90 kWh.

التقنيات الجديدة في سيارة Ariya الكهربائية

تدعم نيسان سيارة Ariya الكهربائية بمجموعة مميزة من التقنيات، مع الكثير من البرمجيات لدعم القيادة الذاتية في نظام “ProPILOT 2.0” الجديد، وهو نظام يرتكز على تحكم المسنخدم أيضاً في عجلة القيادة لتشغيل السيارة، إلا أن نظام القيادة الذاتية سيدعم التحكم في مسار السيارة في منتصف ممر السيارات، كما سيدعم التنقل بسلاسة في حركة المرور، وأيضاً ضبط المسافة الفاصلة عن السيارة الأمامية.

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ويمكن لنظام “ProPILOT 2.0” للقيادة الذاتية أن يدعم القيادة بدواسة واحدة مع نظام كوابح متجدد يعمل على دعم قائد السيارة، كما يمكن لسيارة Nissan Ariya إدراك التغير في الحركة المرورية أو عند الخروج من الطرق السريعة دون الحاجة لتغذية النظام بمعلومات إضافية.

ويرتكز نظام القيادة الذاتية في السيارة على عدد 7 من الكاميرات، وعدد 5 من رادارات الموجات المليمترية، مع عشرات من مستشعرات السونار لتحقيق القيادة الذاتية بكفاءة، أيضاً يعمل نظام المراقبة على متابعة قائد السيارة للتأكد من إنتباهه الكامل لدعم حماية قائدة السيارة بكفاءة أعلى.

التصميم الداخلي لسيارة Nissan Ariya

طورت نيسان تصميم Nissan Ariya الداخلي ليقدم للمستخدم مساحة أكبر مع تصميم واضح، حيث تدعم لوحة القيادة خاصية اللمس، مع أزرار محجوبة ورف يتوسط السطح، وهو تصميم واضح وأنيق أيضاً، ولقد قامت نيسان بنقل تكوينات HVAC من الجزء السفلي للوحة العدادات إلى الخارج بهدف توفير مساحة أكبر للركاب في المقصورة الداخلية.

التصميم الخارجي لسيارة Nissan Ariya

يحاكي التصميم الخارجي للسيارة سيارة Rogue من نيسان، إلا أن سيارة Ariya تتميز بتصميم أقصر، وإرتفاع أكبر نسبياً، وأيضاً تصميم أعرض، كما تتميز سيارة Ariya بسقف أسود كامل، بينما تأتي بلمحات من إصدارات نيسان السابقة في تصميم الجهة الخلفية.

يذكر أن نيسان تستعد لشحن النموذج الأول من سيارة Ariya الكهربائية في منتصف 2021 في سوق اليابان في البداية، ومن ثم إلى جميع أنحاء العالم بسعر 46605 دولار.

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