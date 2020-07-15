تكنولوجيا: إعلان تشويقي من إنتل يكشف عن حدث جديد يعقد في 2 من شهر سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة إنتل إعلان تشويقي اليوم تكشف فيه عن موعد الحدث المقرر عقده في 2 من شهر سبتمبر، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن الشركة في طريقها للإعلان عن جيل جديد من المعالجات.

تستعد عملاق تصنيع الرقاقات إنتل للإعلان قريباً عن جيل جديد من رقاقات الشركة، ومن المتوقع أن تقدم الشركة في الحدث القادم الجيل 11 من معالجات الشركة بعنوان Tiger Lake.

كشفت شركة إنتل عن اللمحات الأولى من معالجات Tiger Lake المميزة بدقة تصنيع 10 نانومتر خلال معرض CES في بداية هذا العام، ومن المتوقع أن تنطلق المعالجات الجديدة بعلامة Intel 11th Gen التجارية، والتي ستوجه لأجهزة الحاسب المحمول، وتضم معمارية Xe للرسوميات.

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وتأتي معالجات إنتل الجديدة بعد الجيل السابق من معالجات Ice Lake بمعمارية إنتل التي ترتكز على دقة تصنيع 10 نانومتر بلس، ومن المقرر أن تنافس رقاقات Ryzen 4000 من AMD التي ترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر.

ولقد إستطاعت AMD أن تسيطر على حصة أكبر في سوق الحاسب المحمول مع معالجات Ryzen 4000 هذا العام، حيث إستخدمت في بعض إصدارات أجهزة الحاسب المميزة بالتصميم الرقيق، كما جاءت معالجات Ryzen 4000 بآداء قوي في أجهزة الحاسب.

يذكر أن فعاليات حدث Computex تقرر إلغاءها خلال الشهر الماضي، لذا تنتقل الكثير من الشركات للإعلان بشكل مستقل عن الإصدارات والتقنيات الجديدة.

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