Spotify تتوسع وتصل إلى روسيا ولـ 12 دولة إضافية في أوروبا الشرقية

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل Spotify على زيادة حضورها في أوروبا وستكون متاحة الآن في 13 دولة جديدة في الجزء الشرقي من القارة. وبذلك يصل إجمالي الأسواق حيث تتوفر خدمة بث الأغاني Spotify رسميًا إلى 92 دولة.

البلدان الأوروبية الجديدة التي حصلت على خدمة Spotify تشمل ألبانيا، روسيا البيضاء، البوسنة والهرسك، كرواتيا، كازاخستان، كوسوفو، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، روسيا، صربيا، سلوفينيا، وأوكرانيا.

بدءًا من اليوم، يمكن للمستخدمين في هذه المناطق الإستمتاع بهذه الخدمة الموسيقية التي توفر لمستخدميها أكثر من 50 مليون أغنية، وما يُعادل 4 مليارات من قوائم التشغيل، فضلا عن الأغاني المحلية المخصصة للجمهور المحلي. ستكون الخطة المجانية المدعومة بالإعلانات من Spotify متاحة إلى جانب الخطط المدفوعة الأخرى والتي تشمل Premium Plan و Premium Family و Premium For Students و Spotify DUO Plan.

Advertisements

تجلب Spotify أيضًا 200 قائمة تشغيل جديدة من الفنانين في المناطق المضافة حديثًا والتي ستكون متاحة عالميًا. خدمة Spotify for Artists والتي توفر الإحصائيات والأدوات مباشرة للفنانين والعلامات التجارية المتخصصة في صناعة الموسيقى متاحة هي الأخرى الآن. السوق الروسي على وجه التحديد هو السوق الذي تراهن عليه شركة Spotify بشكل كبير لإستقطاب المزيد من الفنانين المحليين وقوائم التشغيل الخاصة والتوصيات الموسيقية.

القصص الموسيقية على إنستاجرام والتي تتيح للمستخدمين مشاركة أغاني Spotify مع المتابعين ستكون متاحة أيضًا في روسيا. لن تكون التدوينات الصوتية ( بودكاست ) متاحة عند الإطلاق لأن قطاع التدوينات الصوتية في روسيا لا يزال غير ناضج بما يكفي لإرضاء Spotify.