تقرير جديد ” يؤكد ” حضور الهاتف Galaxy Z Fold 2 إلى حدث Samsung Unpacked المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - إقترح تقرير حديث يستند على تصريحات للمسرب البارز Max Weinbach أن الهاتف القابل للطي Galaxy Z Fold 2 لن يتم إزاحة الستار رسميًا عنه في الحدث الذي ستعقده شركة سامسونج في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل، ولكن يبدو أن هذا ليس هو الحال.

حسنًا، إتضح الآن أنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Z Fold 2 في الحدث المقرر عقده يوم 5 أغسطس. وقد تم تأكيد ذلك من قبل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Display Supply Chain Consultants، السيد Ross Young والذي كان في الأصل وراء تسريب بعض مواصفات هذا الهاتف القابل للطي. ووفقا له، فهو يقول أنه سيتم الإعلان عن Galaxy Z Fold 2 في اليوم 5 أغسطس، ولكن قد لا يتم طرح الهاتف في السوق حتى شهر أكتوبر. قام Max Weinach بالتراجع عن تصريحاته السابقة، وأوضح أن الهاتف سيكون حاضرًا في حدث سامسونج المقبل.

وأخيرًا، كشف لنا المسرب الصيني الشهير Ice Universe أن الهاتف Galaxy Z Fold 2 سيُعرض للبيع في الصين إبتداء من 20 سبتمبر.

بغض النظر عن Galaxy Z Fold 2، من المتفترض أن تقوم شركة سامسونج في حدثها المقبل بإزاحة الستار رسميًا كذلك عن Galaxy Note 20 Series و Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Tab S7 Series و Galaxy Buds Live، فضلا عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا يوم 5 أغسطس للحصول على التفاصيل الكاملة.

Fold 2 fans, confirmed with my sources that it will be announced at Unpacked, although may not ship till as late as early October. Assembly starts in September. Also, why are leakers/media saying 7.7". As we said on 4/20, it is 7.59"...No change. pic.twitter.com/CBJ380tYnb