فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم الكشف عن الهاتف Lenovo Legion في اليوم 22 من شهر يوليو الجاري، وقبل نحو أسبوع على ذلك، أصبح الهاتف متاحًا للحجز المسبق في الصين. وتتضمن الصفحة الرئيسية للهاتف على الموقع الرسمي لشركة Lenovo بعض المواصفات الرئيسية للهاتف، بما في ذلك المعالج +Snapdragon 865، وتكنولوجيا الشحن السريع.
نحن نعلم بالفعل أن الهاتف سيكون جهازًا يركز على الألعاب، وتؤكد الصور الرسمية صحة التسريبات السابقة. وسيمتاز الهاتف Lenovo Legion بتصميم مثالي لتحسين تجربة حمل الهاتف، وتحسين نظام التبريد مع العلم بأن الهاتف سيأتي كذلك مع منفذ USB Type-C ثانٍ على الجانب، لذلك يكون الكابل بعيدًا دائمًا.
سيتيح وجود منفذي USB Type-C لشركة Lenovo تضمين تقنية الشحن السريع بقوة 90W في الهاتف، وهي التقنية التي يجب أن تشحن كلا بطاريتي الجهاز التي تبلغ سعتها إجمالاً 5000mAh في آن واحد. وإلى جانب ذلك، فالهاتف Lenovo Legion سيأتي كذلك مع شاشىة ستمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz.
لا يزال السعر هو السؤال الكبير هنا وكذلك ما إذا كانت شركة Lenovo ستقوم بإطلاق نسخة أرخص من الهاتف Lenovo Legion بالتعاون مع إحدى شركات الإتصالات أو إحدى الشركات المطورة للألعاب، تمامًا كما فعلت Asus و Tencent مع الهاتف Asus ROG Phone 2 في الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Lenovo Legion متاح الآن للحجز المسبق، وإليكم مواصفاته الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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