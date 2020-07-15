«أكثر 10 شباب تميزًا في العالم».. طالب تونسي يحل لغزًا فيزيائيًا حير العلماء 100 عام

نجح طالب تونسي في حل معادلة فيزيائية شائكة، حيرت العلماء مئة عام، ليحصل على مقعد ضمن قائمة لأكثر 10 شباب تميزا في العالم لسنة 2020.

ويدرس وسيم الذوادي ذو الـ23 عاما، الهندسة الميكانيكية في جامعة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية بسويسرا، وقد تألق في مسابقة عالمية بميادين الفنون والبحث العلمي، شارك فيها شباب من 120 دولة.

وأوضح الذوادي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن اللغز الذي فك أسراره يتعلق بظاهرة حجم فقاعات الهواء في السوائل التي تطفو على السطح، وفق قوانين الفيزياء.

غير أن استثناءً حير العلماء منذ قرن من الزمن، إذ تنتفي هذه القاعدة في حال وجدت السوائل داخل أنابيب عمودية صغيرة الحجم، وهو ما يسعى العلماء لتفسيره منذ 100 عام. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وقال الذوادي، إنه تمكن من قياس ما يدور حول فقاعات الهواء داخل الأحجام الصغيرة، وإثبات أنها تطفو، لكن بسرعة صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، إلا بعد مرور 55 سنة، وبذلك أثبت أن كل قوانين الفيزياء تعمل بشكل صحيح.

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ويرى الطالب التونسي أن هذه النتيجة من شأنها أن تسمح بتطوير تقنيات مقاومة الاحتباس الحراري، وتطبيقات في مجال الساعات التي تشتغل بفقاعات المياه، وغيرها من الاختراعات.

من جانبها، تقول المستشارة الوطنية للغرفة الفتية في تونس، ميسم الشابي، إنهم قدموا ترشح وسيم للمسابقة العالمية إلى جانب 7 شباب ناشطين في مجالات البحث العلمي والإنجاز والفنون، وهي المرة الأولى التي تدخل فيها تونس المسابقة العالمية منذ عام 1983.

وحصد االذوادي على 30 بالمئة من الأصوات المسجلة في المسابقة، التي حسمت نتائجها عبر آراء لجنة التحكيم والتصويت الإلكتروني.

وأثنى الرئيس التونسي قيس سعيد على إنجاز الطالب، خلال استقباله له، معتبرا أن هذا الإنجاز "يدل على قدرة النظام التعليمي العمومي في البلاد، على إفراز كفاءات عليا".