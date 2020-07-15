تكنولوجيا: شاومي تكشف عن شاشة الألعاب المنحنية Mi بحجم 34 إنش وMi Electric Scooter 1S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن شاشة Mi المنحنية والمخصصة للألعاب التي تتميز بحجم 34 إنش، وتدعم معدل تحديث 144 Hz، كما قدمت Mi Electric Scooter 1S مع Pro 2.

كشفت العملاق الصيني شاومي اليوم عن مجموعة من التقنيات والأجهزة الجديدة التي تتضمن شاشة مخصصة للألعاب مع سكوتر Mi Electric Scooter 1S وMi Electric Scooter Pro 2.

تتميز شاشة Mi المنحنية والمخصصة للألعاب بشاشة بحجم 34 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، كما تدعم دقة عرض 3440 في 1440 بيكسل، وأبعاد 21:9، كما تدعم الشاشة تقنية AMD FreeSync premium لتعويض المعدل المنخفض للإطارات في الألعاب، كما تأتي الشاشة باثنان من مداخل HDMI، واثنان من منافذ DisplayPort.

وتدعم شاشة Mi المخصصة للألعاب تغطية لونية من ألوان 121 sRGB، وتتميز بأعلى نسبة إنحناء 1500R، ومن المقرر أن تتوفر شاشة Xiaomi Mi بسعر 400 يورو.

سكوتر Mi Electric Scooter 1S وPro 2

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أيضاً من بين إعلانات شاومي اليوم قدمت الشركة اثنان من إصدارات السكوتر الكهربائي Mi Electric Scooter 1S وPro 2، حيث يعد Mi Electric Scooter 1S تحديث للإصدار السابق M365، كما يتميز الإصدار الجديد بوزن 12.5 جرام، ويضم بطارية يمكن أن تدعم نطاق يصل لمسافة 30 كم.

كما يضم Mi Electric Scooter 1S محرك بقوة 250 W لسرعة تصل إلى 25 كم في الساعة، كما يأتي بمؤشر رقمي مع عديد من الرموز التي تكشف عن نمط القيادة والبطارية، كما تأتي الفرامل في هذا الإصدار لدعم ثبات أفضل في الإطار الخلفي.

أيضاً يأتي الجيل الثاني من سكوتر Pro 2 ببعض التغييرات البسيطة، كما تم تحسين قدرة البطارية وكفاءة التبريد، كما تم مضاعفة قدرة المصباح الأمامي إلى قدرة 2 واط.

ويصل وزن Mi Electric Scooter Pro 2 إلى 14.2 كجم، كما تدعم البطارية مسافة تصل إلى 45 كم، ويدعم سرعة تصل إلى 25 كم لكل ساعة، كما تصل قوة المحرك إلى 300 W، ومن المقرر أن يبدأ سعر Mi Electric Scooter 1S من 400 يورو، بينما يأتي Scooter Pro 2 بسعر 500 يورو.

يذكر أن شاومي قدمت أيضاً الإصدار الخاص من سكوتر Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes، حيث تكشف لاحقاً شاومي عن سعر هذا الإصدار وموعد توفره.

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