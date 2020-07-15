Xiaomi ستُعلن عن تكنولوجيا الشحن السريع بقوة 100W الخاصة بها في الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا عن تقنية الشحن السريع بقوة 100W التابعة لشركة Xiaomi منذ عدة أشهر، وفي شهر فبراير الماضي، تحدث أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة بصراحة عن التحديات التي يجب على فريق البحث والتطوير التغلب عليها لإنجاز هذا العمل. حسنًا، وفقًا لمسرب لطالما كان صادقًا في الماضي، فربما نجحت شركة Xiaomi في التغلب على تلك التحديات. في الواقع، لقد قامت شركة Xiaomi بالفعل بإدخال المكونات المطلوبة للإنتاج الضخم.

التسريب الجديد يقول أن شركة Xiaomi أدخلت بالفعل المكونات المطلوبة من أجل شاحنها الجديد الفائق السرعة والذي من المرجح أن يحمل إسم Xiaomi Super Turbo Charge للإنتاج الضخم في مصانع فوكسكون في الشهر الماضي، وإذا سارت كل الأمور كما هو مخطط لها، فسوف تكشف شركة Xiaomi عن هذه التقنية في الشهر المقبل.

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من ناحية أخرى، أوضح المسرب الصيني البارز Digital Chat Station على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن شركة Xiaomi تعمل أيضًا على شاحن لاسلكي سريع. ومع ذلك، لا توجد تفاصيل حول ما يعنيه ذلك بالضبط وما إذا كان سيتم تطبيق كلا التقنيتين في أحد هواتف Xiaomi الذكية المستقبلية أو ستعلن الشركة عن التكنولوجيا نفسها فقط.