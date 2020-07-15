الهاتف OnePlus Nord متاح الآن بالفعل للحجز المسبق في عدة مناطق حول العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - عملية الحجز المسبق على الهاتف OnePlus Nord الذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه رسميًا يوم 21 يوليو إنطلقت اليوم في الهند. الأشخاص المهتمين بحجز وحدة من هذا الهاتف من أجلهم سيضطرون لدفع ما يُعادل 7 دولارات أمريكية على متجر أمازون الهند.

تقول شركة OnePlus أن الوحدات المتوفرة للحجز المسبق محدودة للغاية، وكجزء من هذه العملية، ستمنح شركة OnePlus للمتقدمين بطلبات الحجز المسبق هدايا بقيمة 65 دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، من خلال حجزك للهاتف OnePlus Nord مسبقًا ستحصل على علبتين كهدايا، العلبة الأولى ستحصل عليها عندما تقوم بدفع 7 دولارات أمريكية من أجل الحجز المسبق، ولكن العلبة الثانية لن تحصل عليها حتى تقوم بدفع ثمن الهاتف كاملاً بحلول 31 أغسطس.

وبصرف النظر عن الهند، فالهاتف OnePlus Nord متوفر كذلك للحجز المسبق في أوروبا من خلال الموقع الرسمي لشركة OnePlus في المنطقة علمًا أن المتقدمين بالحجوزات المسبقة سيتوجب عليهم دفع 20 يورو لكل طلب أو 20 جنيه إسترليني في حالة المهتمين القاطنين في المملكة المتحدة.

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وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد كشفت لنا أن الهاتف OnePlus Nord سيصل مع مواصفات تقنية تشمل أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تدعم كذلك تقنية تثبيت الصورة لمنع الإهتزاز والمعروفة إختصارًا بإسم OIS.

وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف OnePlus Nord، فقد تردد في الفترة الماضية أنها ستشمل شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبطارية بسعة 4115mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.