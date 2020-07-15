تكنولوجيا: إطلاق اسم عالم صينى على كويكب اكتشف عام 2010 لإسهاماته فى علم الإنسان القديم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الاتحاد الدولى للفلك على تسمية كويكب تم اكتشافه عام 2010، باسم العالم الصينى وو رو كانج، المعروف بإسهاماته فى علم الإنسان القديم، ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن حفلا أقيم فى بكين، أمس الثلاثاء، فى معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم للإعلان رسميا عن تسمية الكويكب.
ووفقا لبيان أصدره الاتحاد الدولى للفلك، تم اكتشاف الكويكب برمز 317452 فى عام 2010 من قبل فلكيين من برنامج مسح الأجسام القريبة من الأرض فى مرصد الجبل الأرجوانى فى شرقى الصين، حسب سبوتنيك.
ولد وو رو كانج، وهو أكاديمى فى الأكاديمية الصينية للعلوم، فى عام 1916 وتوفى فى عام 2006. وهو رائد فى علم الإنسان الفيزيائى الصينى وعلم الإنسان القديم، وأسس المجال الأكاديمى الجديد لعلم الإنسان الجديد.
وتعد الكويكبات الأجرام السماوية الوحيدة التى يمكن تسميتها من قبل مكتشفيها. ووفقا للأكاديمية الصينية للعلوم، تم تسمية إجمالى 16 كويكبا على اسم علماء صينيين، بدعم مشترك من مؤسسة "هو ليونغ هو لي" ومقرها هونغ كونغ ومرصد الجبل الأرجوانى التابع للأكاديمية.
جدير بالذكر احتفى المجتمع العلمى وعلماء الفلك يوم 30 يونيو 2020، بيوم الكويكبات وهو عبارة عن حملة توعوية سنوية تهدف لتثقيف كافة سكان العالم لمعرفة المزيد عن الكويكبات وما الذي يمكننا أن نفعله لحماية كوكبنا وعائلاتنا والمجتمعات و أجيال المستقبل.
وأشار التقرير إلى أن الكويكبات صخور لا تحتوى على الهواء تدور حول الشمس ولكنها صغيرة جداً حتى نطلق عليها ( كواكب)، و هناك عشرات الآلاف من هذه الأجسام الصغيرة تجتمع فى حزام رئيسي يسمى ( حزام الكويكبات ) بين المريخ والمشترى، والكويكبات التى تعبر قريبة من الأرض تسمى الأجسام القريبة من الأرض.
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