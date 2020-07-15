شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه أداة Fabricius الجديدة من جوجل لتعلم الهيروغليفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل اليوم عن أداة Fabricius الجديدة لتعلم اللغة الهيروغليفية أو المصرية القديمة، وذلك بالاعتماد على تقنيات الذكاء الصناعي وتعلم الآلة، إذ تأتي أداة Fabricius لتعلم الهيروغليفية كأحد الأدوات الجديدة من مشروع جوجل للفنون والثقافة، حيث يصادف اليوم 15 يوليو الذكرى السنوية لاكتشاف حجر رشيد.

أداة Fabricius

تتيح أداة Fabricius تعلم كتابة الهيروغليفية بطريقة تفاعلية، من خلال 6 خطوات سهلة تتعمد على تتبع خطوط رسم النقوش الهيروغليفية عبر لوحة للرسم تعتمد على تقنيات جوجل لتعلم الآلة للتأكد من صحة النقش أو الرسم، كما يمكنها مقارنة النقوش في نفس الوقت مع أكثر من 800 نقش هيروغليفي.

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وتحاول الأداة تدريب المستخدمين سواء من المهتمين أو الطلاب أو الباحثين تعلم رسم أو نقش الرموز الهيروغليفية بدقة نظرا لتشابهها، مع اصطحاب المستخدم في رحلة شيقة لتعلم الخطوات الأساسية لكتابة الهيروغليفية.

الكتابة بالهيروغليفية

كما توفر Fabricius الجديدة أيضا للمستخدمين إمكانية كتابة الرسائل بالهيروغليفية، ثم مشاركتها مع الآخرين عبر البريد الإلكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل تويتر وفيس بوك، مع إمكانية تحويل الإيموجي إلى رموز هيروغليفية، وهي الميزة التي تعتبر بمثابة قاموس للغة الهيروغليفية يتضمن أشهر الكلمات والجمل الشائعة.

كما أنها تتيح ترجمة الكتابة الهيروغليفية، وهي الميزة الموجهة للباحثين وعلماء المصريات، والمتوفرة من خلال أجهزة الكمبيوتر فقط، حيث يمكن للباحث إنشاء مشروع ورفع الصور التي تتضمن النقوش أو الرموز الهيروغليفية لترجمتها.