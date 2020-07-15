شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إزالة أكثر من 2500 لعبة من متجر أبل فى الصين بعد إصلاح الثغرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمت إزالة أكثر من 2500 لعبة من متاجر تطبيقات أبل في الصين في الأسبوع الأول من يوليو، أي أربعة أضعاف العدد في نفس الفترة في يونيو، وذلك بعدما أغلقت شركة أبل ثغرة للامتثال لمتطلبات الترخيص الصينية، وذلك بحسب بيانات من Sensor Tower.

وبحسب موقع TOI الهندى، فمنحت أبل ناشري الألعاب المدرة للدخل مهلة نهائية في نهاية يونيو لتقديم رقم ترخيص صادر عن الحكومة يسمح لهم بإجراء عمليات شراء داخل التطبيق، وهو مطلب تملكه متاجر التطبيقات التي تعمل بنظام أندرويد في الصين منذ فترة طويلة.

ولم يتضح سبب السماح لشركة أبل بوجود هذه الثغرة لفترة طويلة، وقد تمت إزالة الألعاب البارزة من متجر التطبيقات الصيني في يوليو حتى الآن، وتشمل الألعاب Supercell "Hay Day" و "Nonstop Chuck Norris" من Flare games و "Solitaire" من Zynga، وفقًا لـ Sensor Tower.

Advertisements

ولم تستجب شركة آبل على الفور لطلب التعليق، وقال راندي نيلسون، رئيس Mobile Insights في شركة التحليلات SensorTower: "من المحتمل أن تكون هذه الألعاب متاحة مرة أخرى في المستقبل، ولكن تم نقلها من واجهة المتجر لأكثر من خمسة أيام"، وأضاف أن شركة تحليلات التطبيق لم تكن قادرة على تحديد السبب الفردي لكل لعبة للإزالة، لكن التذكرة الحادة كانت ملحوظة.

وقد ولدت الألعاب التي تمت إزالتها في الأيام السبعة الأولى من شهر يوليو مجتمعة 34.7 مليون دولار أمريكي من إجمالي الإيرادات في الصين، وجمعت أكثر من 133 مليون عملية تنزيل في البلاد، وقد شددت الصين سيطرتها على أكبر سوق لألعاب الفيديو في العالم في السنوات الأخيرة، وتواجه الألعاب عبر الإنترنت التي تسعى إلى تحقيق الدخل عملية موافقة طويلة للحصول على ترخيص.

وفي فبراير، تمت إزالة لعبة الفيديو "Plague Inc”، التي ارتفعت شعبيتها وسط انتشار الفيروس التاجي، من متجر تطبيقات أبل في الصين بعد أن قال المنظمون إنها تحتوي على محتوى غير قانوني، ولم تحصل اللعبة على ترخيص مناسب ويقول محللون إنه من غير المرجح أن تحصل على ترخيص.