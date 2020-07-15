تكنولوجيا: شاومي تكشف عن عصا جهاز التلفاز Mi بنظام الأندوريد مع وحدة تحكم عن بعد بسعر 40 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي خلال حدث Ecosystem Global اليوم عن عصا جهاز التلفاز Mi بنظام الأندوريد، مع Chromecast مدمج لدعم بث محتوى بدقة 1080 بيكسل، والتي تنطلق مع وحدة تحكم عن بعد يدعم التحكم بإلقاء الأوامر الصوتية، كما يتوفر بسعر 40 يورو أو 45 دولار.

تتميز Mi TV Stick بدعم نظام تشغيل Android TV 9.0، مع Chromecast مدمج لدعم بث محتوى بدقة 1080 بيكسل، كما تنطلق عصا جهاز التلفاز مع وحدة تحكم عن بعد Mi Voice Remote تتضمن إختصارات سريعة لخدمة Netflix وأخر لخدمة Prime video، مع زر مخصص للمساعد الرقمي، وميزة البحث بالأوامر الصوتية بتجربة سلسة.

كما تدعم Mi TV Stick جوجل بلاي لتحميل الألعاب والتطبيقات بآداء سريع، ويمكن لعصا جهاز التلفاز أن تدعم إخراج محتوى بدقة 1080 بيكسل عبر HDMI، كما يضم معالج بأربعة من أنوية Cotex A53، مع كرت شاشة ARM Mali-450.

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أيضاً تدعم عصا التحكم ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 8 جيجا بايت، مع نظام تشغيل Android TV 9.0، و Chromecast مدمج، كما يدعم مساعد جوجل الرقمي ميزة التنشيط السريع عبر زر مخصص في وحدة التحكم الصوتي عن بعد.

وتتميز Mi TV Stick بقياسات 92.4 في 30.2 في 15.2 مم، مع وزن 28.5 جرام، وتدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz إلى 5GHz، والبلوتوث 4.2، ومنفذ micro USB، كما تتوفر Mi TV Stick باللون الأسود بسعر 45 دولار، أو 40 يورو تقريباً.

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