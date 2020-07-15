تكنولوجيا: شاومي تكشف عن سماعة Mi 2 Basic اللاسلكية بسعر 45 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم عن إصدار جديد من السماعات اللاسلكية بعنوان Mi 2 Basic، والتي تنطلق بمستوى تسعير منخفض 45 دولار، وتتوفر في بعض الأسواق الأوروبية المختارة.
تقدم شاومي سماعة Mi 2 Basic اللاسلكية الجديدة بتقنية البلوتوث 5.0، وتصميم يضم اثنان من الميكروفونات لدعم ENC أو إلغاء الضوضاء وفقاً للبيئة المحيطة.
كما تتميز سماعة Mi 2 Basic اللاسلكية بمحرك بحجم 14.2مم، مع دعم ترميز AAC، وصوتيات LDHC Hi-Res وهي نفس المواصفات المقدمة في سماعة AirDots 2 وأيضاً سماعة 2S.
ومن المقرر أن تدعم سماعة Mi 2 Basic اللاسلكية الإقتران السريع بالهواتف الذكية المميزة بواجهة MIUI عند فتح حافظة الشحن بشكل تلقائي، كما تدعم السماعة اللاسلكية عمر شحن يصل إلى 5 ساعات، كما يصل عمر الشحن إلى 20 ساعة مع حافظة الشحن.
أيضاً تدعم سماعة Mi 2 Basic اللاسلكية التحكم بخاصية اللمس في مستوى الصوتيات، وتغيير المسارات، ويصل وزن السماعة اللاسلكية إلى 4.7 جرام، بينما تأتي حافظة الشحن بوزن 48 جرام، كما يمكن للحافظة أن تدعم الشحن خلال ساعة ونصف عبر منفذ USB C، وتتوفر سماعة Mi 2 Basic اللاسلكية باللون الأبيض بسعر 40 يورو تقريباً، أو 45 دولار.
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