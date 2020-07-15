تكنولوجيا: شاومي تعلن عن إطلاق سوارة Mi Band 5 الذكية للأسواق العالمية بسعر 45 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي في الحدث الذي أقيم اليوم عن إطلاق سوارة Mi Band 5 الذكية للأسواق العالمية، على أن تتوفر بعدد 6 من الألوان، مع شاشة AMOLED بحجم 1.1 إنش، وبسعر 45 دولار أو 40 يورو تقريباً.

تنطلق سوارة Mi Band 5 الذكية للأسواق العالمية بكلاً من ألوان البرتقالي، الأخضر، والأزرق، والأسود إلى جانب اللون الأصفر واللون الأخضر المائل للأزرق، على أن تتوفر في البداية في بعض الأسواق الأوروبية.

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كانت شركة شاومي قد أطلقت سوارة Mi Band 5 في السوق الصيني خلال شهر يونيو، والتي تميزت بشاشة AMOLED ملونة بحجم 1.1 إنش مع خاصية اللمس، بدقة عرض 126 في 294 بيكسل، وسطوع 450 nits، مع زجاج مقاوم للخدش.

وتدعم سوارة Mi Band 5 الذكية تتبع حالة المستخدم أثناء النوم على مدار 24 ساعة، كما تدعم تتبع حالة المستخدم أثناء الغفوات السريعة في النوم، ومراقبة دقيقة لأنماط النوم بتحسينات بنسبة 40%، مع ميزة تتبع 11 نمط رياضي، كما يتميز شريط المعصم بتصميم مقاوم للماء عند عمق أقل من 50 متر.

أيضاً أضافت شاومي تحسينات في رصد معدل ضربات القلب في سوارة Mi Band 5 بنسبة 50%، كما تأتي السوارة بميزة تتبع تدريبات التنفس ورصد الإجهاد، كما تتوفر السوارة الذكية بنموذج NFC، وتدعم الشحن عبر كابل شحن مغناطيسي وتضم بطارية بقدرة 125 mAh بعمر شحن يصل إلى 14 يوم.

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