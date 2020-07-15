تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد موعد الإعلان عن Galaxy Z Fold 2 في 5 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Ross Young في تصريحات جديدة اليوم على أن شركة سامسونج تخطط للإعلان عن هاتف Galaxy Z Fold 2 في حدث Unpacked القادم في 5 من أغسطس.

أشار تقرير سابق من Max Weinbach إلى أن سامسونج ستؤجل إطلاق هاتف Galaxy Z Fold 2 لفترة إلى أن تنتهي الشركة من إختبار البرمجيات على الهاتف، إلا أن تصريحات جديدة جاءت عبر Ross Young الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Display Supply Chain Consultants، أكد فيها على أن الهاتف سيكشف عنه رسمياً في حدث سامسونج المرتقب.

ولقد أوضح Ross Young في تغريدة على تويتر أن هاتف Galaxy Z Fold 2 سيعلن عنه رسمياً في 5 من أغسطس، بينما سينطلق الهاتف رسمياً للأسواق خلال شهر أكتوبر.

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أيضاً نشر Max Weinbach تغريدة جديدة تؤكد التفاصيل الجديدة على إطلاق الهاتف، وهو ما أكدت عليه أيضاً صفحة @Iceuniverse الرسمية على تويتر، مع توقعات بإطلاق الهاتف للبيع في السوق الصيني في 19 من سبتمبر.

يذكر أن التوقعات الأولى أشارت إلى أن سامسونج تخطط للإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy Note20، وهاتف Galaxy Z Fold 2، وأيضاً هاتف Galaxy Z Flip 5G، مع سماعة Galaxy Buds Live، وجهاز Galaxy Tab S7 اللوحي خلال حدث Unpacked، لذا نترقب الإعلان الرسمي قريباً عن تقنيات العملاق الكوري الجديدة.

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