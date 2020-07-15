Oppo تُعلن رسميًا عن تكنولوجيا الشحن اللاسلكي السريع 65W AirVOOC Wireless Charge

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الشاحن بقوة 125W، والشاحن الصغيرة بقوة 50W، قامت شركة Oppo كذلك اليوم بالكشف عن تكنولوجيا الشحن اللاسلكي السريع Oppo 65W AirVOOC Wireless Flash Charge، وهي التقنية التي تتبنى تصميمًا دائريًا لتبريد أفضل وطبقة زجاجية لتبديد الحرارة، فضلا عن تقنية مطورة ذاتيًا لضخ الشحن بشكل معزول مع تصميم اللفافات النحاسية الموازية لزيادة كفاءة الشحن اللاسلكي. وتجدر الإشارة إلى أن تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة هذه تعمل على نفس مستوى تقنية Oppo 65W SuperVOOC السلكية الحالية، فهي الأخرى تعمل على شحن لفافتين نحاسيتين في آن واحد ويجب أن يستغرق الشحن الكامل لبطارية بسعة 4000mAh حوالي نصف ساعة.

حاليًا، الشاحن لا يزال في مرحلة المفهوم، فلا توجد هواتف ذكية من شركة Oppo تدعم هذا المعيار. يأتي الجزء السفلي من الشاحن مع مروحة تبريد تخفض دراجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، وتم إنشاء التصميم العام بطريقة تتيح دائمًا تدفق الهواء النقي.

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قبل الختام، نود أن نشير إلى أن هناك حاليًا أكثر من 157 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم لتكنولجيات الشحن السريع Oppo VOOC المختلفة، وتعدنا شركة Oppo بالإستمرار في تقديم حلول الشحن السريع مع التقدم بطلب للحصول على أكثر من 2800 براءة إختراع عالمية متعلقة بالشحن السريع.