Oppo تُكشف رسميًا عن الشاحن السريع بقوة 125W، وشاحن صغير بقوة 50W

فاطمة أيت طالب - دبي - قادت شركة Oppo سوق تكنولوجيا الشحن السريع في السنوات القليلة الماضية، واليوم قامت الشركة الصينية بإزاحة الستار رسميًا عن أقوى شاحن للهواتف الذكية على الإطلاق والذي يمتاز بقوة 125W. وفي نفس الوقت، قامت شركة Oppo كذلك بالكشف عن شاحن صغير بقوة 50W.

تقول شركة Oppo أن تكنولوجيا الشحن السريع الجديدة بقوة 125W تشحن 41 في المئة من بطارية بسعة 4000mAh في غضون خمسة دقائق فقط، بينما تحتاج إلى 20 دقيقة لشحن هذه البطارية بالكامل. من أجل حماية البطارية والهاتف، تأتي هذه التكنولوجيا مع ثلاث مضخات للشحن متوازية تعمل على تقسم الطاقة كما قامت شركة Oppo بإضافة 10 مستشعرات لدرجة الحرارة من أجل المزيد من الأمان.

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أما بخصوص الشاحن الصغير بقوة 50W، فهو يأتي بنفس أبعاد مودم 4G المحمول. تكمن الفكرة وراء تصميم هذا الشاحن في إمكانية وضعه في الجيب أو المحفظة وحمله معك طوال اليوم، بدلاً من الحاجة إلى جلب الشاحن الضخم التقليدي. وجدير بالذكر أن هذا الشاحن متوافق مع بروتوكولات VOOC الأخرى، ويعمل أيضًا مع الهواتف الذكية الأخرى التي تدعم الشحن السريع بقوة 27W و 50W.

هناك حاليًا أكثر من 157 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم لتكنولجيات الشحن السريع Oppo VOOC المختلفة، وتعدنا شركة Oppo بالإستمرار في تقديم حلول الشحن السريع مع التقدم بطلب للحصول على أكثر من 2800 براءة إختراع عالمية متعلقة بالشحن السريع.