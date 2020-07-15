تقرير جديد يتوقع نمو شحنات MacBook في الربع الثالث من هذا العام لأسباب متعددة

فاطمة أيت طالب - دبي - ربما لم يكن 2020 عامًا كبيرًا على مستوى المبيعات بالنسبة للعديد من الشركات بسبب جائحة COVID-19 التي تسببت في توقف معظم الأنشطة الإقتصادية حول العالم، ولكن مع ذلك شهدت بعض الشركات زيادة على مستوى أرقام المبيعات. الآن، وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع DigitTimes، فقد تشهد شركة آبل نموًا على مستوى شحنات MacBook في الربع الثالث من هذا العام.

وقالت المصادر من سلسلة التوريد للموقع المذكور آنفًا أن سلسلة التوريد التابعة لشركة آبل كانت تتوقع في الأصل أن يكون إرتفاع الطلب قصير الأجل، ولكنها تتوقع الآن أن يستمر الزخم لفترة أطول بكثير مما كان متوقعًا.

يبدو أن شحنات MacBook من آبل قد تنمو في الربع الثالث من هذا العام مع بدء موسم العودة إلى المدارس، وحقيقة أن المزيد من المهنيين يعملون حاليًا من المنزل. قامت آبل بشحن ما بين 3.2 مليون وحدة و3.5 مليون وحدة من حواسيب MacBook في الربع الثاني من هذا العام، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بأكثر من 20 في المئة. ومع ذلك، دعونا نتذكر أننا نتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق حواسيب MacBook جديدة مزودة بمعالجاتها الخاصة التي تستند على معمارية ARM بحلول نهاية هذا العام كبداية لمخطط الشركة للتخلي كليًا عن معالجات Intel في حواسيبها في غضون عامين.