لهذا السبب... توقفوا فوراً عن استخدام ويندوز 7

ومن الواضح أن هذا الافتقار إلى التحديثات يجعل المستخدمين أكثر عرضة للهجمات، وهناك الآن أخبار خطيرة لأي شخص تجاهل هذه التحذيرات ولم ينتقل إلى ويندوز 10.
وهناك تهديد جديد تم اكتشافه بواسطة فريق الأمان في ACROS Security يستهف الآن مستخدمي ويندوز 7، ويشمل هذا التهديد أي شخص يستخدم خدمة "زوم" لمكالمات الفيديو على أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
ويسمح هذا الخلل الجديد لمجرمي الإنترنت بالاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر عن بُعد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اختراق البيانات الحساسة والملفات الشخصية للمستخدمين.
وتم التأكيد على أن هذا الخلل يشمل مستخدمي ويندوز 7 والأنظمة الأقدم، ومن المؤكد أنه يشكل ناقوس خطر للأشخاص الذين لم يقرروا بعد الترقية إلى ويندوز 10.
وباتت الشركة المطورة لتطبيق زوم على علم بالمشكلة، وتعمل الآن على حلها والتأكد من عدم اختراق أجهزة المستخدمين.
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