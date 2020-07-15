رمال وأتربة والحرارة 42 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الخميس، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة.

وتوقع الخبراء في بيان، أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24

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الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 26

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27