الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة.. وتحذر من ارتفاع نسب الرطوبة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة على معظم محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

وتوقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، استمرار نسب الرطوبة المرتفعة التي تشهدها معظم أنحاء الجمهورية حاليًا، طوال شهري يوليو وأغسطس.

وأضافت "شاكر" أن نسب الرطوبة خلال الأيام الجارية مرتفعة للغاية، حيث تتراوح بين 80% إلى 85% خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما يؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس، بالرغم من أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها خلال هذا الوقت من العام.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة تؤدي إلى تكون الشبورة المائية وانخفاض الرؤية، وخاصة على الطرق الزراعية السريعة، لكنها لا تعيق حركة السفر، مناشدة المواطنين بالقيادة بهدوء.

Advertisements

وشددت "شاكر" على ضرورة عدم التواجد في المناطق المغلقة أو سيئة التهوية، وتجنب التعرض لأشعة الشمس خلال الفترة من الظهر وحتى بعد العصر، مشيرة إلى أنه في حالة الاضطرار إلى التواجد في الشارع خلال هذا الوقت، يجب حمل شمسية أو ارتداء غطاء للرأس.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليومين المقبلين يشهد تراجعاً في درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين عن الأيام الماضية.

وأضاف شاهين، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي" أن درجات الحرارة على القاهرة ستكون 34 درجة، بعد أن كانت 36 و35 درجة، كما تصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية لـ30 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 39 و42 درجة.

وأشار مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه في فترات الليل تنشط الرياح أحياناً على القاهرة والوجه البحري، مما تشعرنا بجو لطيف يستمر حتى الصباح الباكر، وتحسن محدود ومؤقت باعتدال درجات الحرارة، حيث تقل نسبة الرطوبة، لكن مع بداية سطوع أشعة الشمس تعود الحرارة والرطوبة مرة أخرى.

وأوضح شاهين أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها، هو نشاط الرياح على السواحل الشمالية المناطق الجنوبية تكون مثيرة للرمال على المناطق المكشوفة.