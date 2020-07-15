شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء أمن سيبرانى يحذرون من ثغرة خطيرة تهدد ملايين مستخدمى Zoom عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل برنامج مكالمات الفيديو Zoom على تصحيح ثغرة "يوم الصفر" Zero-day تم الكشف عنها في وقت سابق من قبل شركة الأمن السيبراني ACROS Security، حيث قالت شركة الأمن الرقمي أن ثغرة zero-day تؤثر على عميل Windows Zoom، لكن فقط عندما يتم تشغيل العملاء على إصدارات نظام التشغيل ويندوز القديمة، مثل Windows 7 وWindows Server 2008 R2 والإصدارات الأقدم.

وبحسب موقع zdnet الأمريكى، فلا تؤثر هذه الثغرة بحسب الخبراء على مستخدمي التطبيق من الهواتف أو مستخدميه من الحواسب مع أنظمة Windows 8 أو أحدث حيث تؤثر فقط على الأنظمة القديمة.

وقال المدير التنفيذي للشركة Mitja Kolsek: إن هذه الثغرة قد تسمح للهاكرز بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على كمبيوتر الضحية، إذ تقوم بتثبيت برنامج Zoom Client لنظام التشغيل ويندوز، والأخطر من ذلك هو أن نظام التشغيل لا يعطي أي تحذير للمستخدم أثناء تنفيذ الهجمة الإلكترونية على جهازه".

وأضاف أنهم أبلغوا الشركة المسؤولة عن Zoom بوجود هذه الثغرة، كما أصدروا تحديث أمني لمنع مثل هذا النوع من الهجمات حتى تطلق الشركة تحديثا لتطبيقها لمعالجة الأمر.