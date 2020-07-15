واتس آب يتوقف عن العمل بسبب عطل عالمي مفاجئ

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وعاد واتس آب، للعمل بعد تعرضه لعطل مفاجئ، استمر 15 دقيقة في مناطق متفرقة بأنحاء العالم .

واشتكى عدد من المستخدمين، في العديد من دول العالم وخاصة المنطقة العربية وعلى رأسها مصر من توقف التطبيق عن العمل.

ولم يتمكن المستخدمون من فتح التطبيق على هواتفهم الذكية، أو على أجهزة الحاسب الآلي، كما لم يتمكنوا من عدم إمكانية تسجيل الدخول أو إرسال الرسائل.

وبعد مرور 15 دقيقة أكد المستخدمين أن التطبيق عاد للعمل بشكل طبيعي علي هواتفهم الذكية أو أجهزة الحاسب الآلي.

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ولا تتوفر معلومات حتى اللحظة عن سبب هذا العطل الفني في تطبيق التراسل الفوري، المستخدم على نطاق واسع عالميًا.

ولم تصدر شركة فيسبوك المالكة للتطبيق أي بيان رسمي حتى الآن لتوضيح سبب العطل.

ويمثل واتس آب تجربة رائعة لمليارات المستخدمين على مستوى العالم حتى الآن، حيث لا يعرض إعلانات بين الدردشات، ولا يشتت الانتباه مثل المنشورات التى يتم الترويج لها والنوافذ المنبثقة داخل التطبيق، لكن خطة التكامل مع بقية تطبيقات فيس بوك قد تشوه جمال منصة الرسائل المحمولة هذه المشفرة من النهاية إلى النهاية.

و بحسب تقرير موقع TOI الهندى.فسيتغير عالم وسائل التواصل الاجتماعى قريبًا مع اقتراب الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج من تحقيق حلمه فى دمج جميع خدماته فى حركة واحدة عبر منصة للبيانات الشخصية بين فيس بوك وماسنجر وInstagram وواتس آب.