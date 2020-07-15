تكنولوجيا: لينوفو تفتح باب التسجيل للحجز المسبق لهاتف Lenovo Legion وتؤكد على المواصفات الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق هاتف لينوفو الأول المخصص للألعاب Lenovo Legion في مؤتمر يعقد في 22 من يوليو الجاري، واليوم أكدت الشركة على المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار، كما فتح التسجيل للحجز المسبق للهاتف في السوق الصيني.

أكدت صفحة هاتف Lenovo Legion الرسمية على موقع Lenovo على أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 86 Plus الجديدة من كوالكوم، كما يضم الهاتف تقنية شحن فائق السرعة.

ويستهدف هاتف Lenovo Legion تجربة ألعاب في وضع أفقي للشاشة، كما يتميز الهاتف بتصميم يدعم تجربة سلسة في الإمساك بالهاتف، وتبريده بكفاءة أعلى، كما يضم الهاتف منفذ USB-C ثانوي على طول الهاتف ليتيح شحن الهاتف دون التأثير على تجربة الألعاب.

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كما يدعم هاتف Lenovo Legion شاحن 90W Super Flash Charge الذي سيتيح شحن البطارية التي تصل إلى قدرة 5000 mAh، كما يضم الهاتف محرك إهتزازات X-axis مزدوج، ويدعم معدل تحديث في الشاشة 144 Hz، لذا نترقب إعلان الشركة الرسمي لمزيد من التفاصيل والكشف عن سعر الهاتف.

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