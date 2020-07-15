تكنولوجيا: Oppo تكشف رسمياً عن تقنية الشحن السريع بقوة 125 واط والشحن اللاسلكي AirVOOC بقوة 65 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Oppo المتصدرة لسوق تقنيات الشحن السريع اليوم رسمياً عن أسرع تقنيات الشحن السريع بقدرة 125 واط في حدث خاص في الصين اليوم، وكذلك كشفت الشركة عن أحدث حلول الشحن اللاسلكي السريع AirVOOC بقدرة 65 واط، وأيضاً شاحن لاسلكي أقل حجماً بقوة 50 واط وأخيراً شاحن صغير بقوة 110 واط.

تقول الشركة أن الشاحن ذو قدرة 125 واط يمكنه شحن بطارية سعة 4000 mAh حتى 41% فقط في 5 دقائق، بينما تستغرق 20 دقيقة فقط للوصول للشحن الكامل.

وتعتمد التقنية الجديدة على نظام حماية للهاتف وخلايا الطاقة حيث تعتمد على ثلاثة مضخات شحن متوازية تقوم بتقسيم الطاقة، واضافت الشركة 10 مستشعرات حرارية إضافية لمزيد من الحماية.

شاحن 65W AirVOOC اللاسلكي

قدمت Oppo أحدث تقنية شحن لاسلكي 65W AirVOOC التي تأتي بتقنية تعمل على عزل مضخة الشحن مع تصميم متوازي وملفات ثنائية لدعم كفاءة أعلى في الشحن، ويمكن لشاحن 65W AirVOOC اللاسلكي أن يدعم شحن بطارية بقدرة 4000 mAh خلال 30 دقيقة فقط، كما تتميز تقنية الشحن بخفض التداخل في الترددات، مع 5 من الإجراءات التي إتخذتها الشركة لضمان معايير أعلى في الحماية، ومستشعر للكشف عن الأجسام الغريبة، كما أنه يتوافق مع معايير Qi للشحن.

ولقد إستعرضت Oppo نموذج لشاحن 65W AirVOOC اللاسلكي كشفت من خلاله عن التصميم الداخلي للشاحن، الذي يتضمن مبرد في الجزء السفلي لدعم ضبط الحرارة الداخلية والخارجية للشاحن وتبريد أشباه الموصلات لحماية الأجهزة المتصلة.

ومن المتوقع مع هذا التصميم أن يدعم الشاحن شحن الهواتف الذكية دون أن ترتفع حرارة الأجهزة أكثر من 2 درجة، مما يجعله الإختيار المثالي لشحن أجهزة 5G.

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شاحن 50W mini SuperVOOC

أيضاً كشفت Oppo اليوم عن أصغر وأنحف شاحن بقدرة 50W والذي ينطلق بعنوان 50W mini SuperVOOC، مع شاحن 110W mini flash الذي يتميز ببناء فريد مزدوج.

ويتميز شاحن 50W mini SuperVOOC بالحجم الصغير بتصميم منحني يحاكي البطاقة، مع سماكة 1.05سم، مما يدعم المستخدم بميزة التنقل السريع لأغراض السفر.

ويتوافق شاحن 50W mini SuperVOOC مع معايير VOOC، لذا يدعم قدرة 27W PD، و 50W PPS، ويتيح شحن مجموعة من الأجهزة المختلفة من الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية أو حتى أجهزة الحاسب المحمول.

من جانب أخر يأتي شاحن 110W mini flash بتصميمه المبتكر لدعم أعلى قدرة مع تحكم أعلى في مستوى الحرارة، مع حجم 35.76 سم3.

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