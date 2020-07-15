غوغل 'تصلح' المشكلة الأكبر لهواتف 'أندرويد'

ومع وجود العديد من الشركات المختلفة التي تصنع المئات من الهواتف الذكية - إلى جانب إضافة تطورها الخاص إلى "أندرويد" نفسه - قد يستغرق الأمر في كثير من الأحيان شهورا حتى تُطلق التحديثات.
ولحسن الحظ، يبدو أن غوغل أصلحت أخيرا المشكلة، مع آخر تحديث للشركة كشفت عن Android 10 (أحدث إصدار من برنامجها)، الذي شهد أعلى معدل استجابة على الإطلاق.
وأضافت: "نحن متحمسون لزيادة استخدام "أندرويد" ونشعر بالامتنان للتعاون الوثيق مع مجموعة الشرائح وشركاء OEM لدينا، لنشر التحديثات في وقت مبكر. نواصل العمل على عدد من التحسينات في النظام الأساسي والبنية التحتية للاستفادة من أحدث إصدارات "أندرويد"".
ويبدو معدل اعتماد Android 10 أفضل عندما تقارنه بـ Android Oreo، الذي أُصدر لأول مرة في عام 2017.
وعمل نظام التشغيل هذا على نحو 10 ملايين جهاز بعد ٥ أشهر من الإطلاق.
ويظهر مخطط صادر عن غوغل أن Android 10 مثبت الآن على 400 مليون جهاز يتفوق على كل إصدار سابق من البرنامج.
وقبل أن يكون عشاق "أندرويد" متحمسين للغاية، يجدر التحقق من أحدث إحصائيات Apple.
وتؤكد أحدث الإحصائيات أن أكثر من 80٪ من أجهزة آيفون، تعمل الآن بنظام iOS 13 - أحدث نظام تشغيل للشركة. وفي الواقع، تقول آبل إن هذا الرقم يرتفع إلى أكثر من 90٪ لجميع الأجهزة البالغ عمرها أقل من سنتين.
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