تكنولوجيا: وان بلس تقدم سماعة OnePlus Buds قريباً بعمر شحن يصل إلى 30 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث الإعلانات التشويقية التي نشرت من وان بلس عن دعم سماعة OnePlus Buds اللاسلكية المرتقبة لعمر شحن يصل إلى 30 ساعة تقريباً مع حافظة الشحن الخاصة بالسماعة.

تستعد شركة وان بلس للإعلان الرسمي خلال أيام عن هاتفها المتوسط OnePlus Nord، كما تكشف الشركة خلال الحدث عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية OnePlus Buds.

وفي أحدث الإعلانات التشويقية التي نشرت من وان بلس، قدمت الشركة تفاصيل جديدة عن سماعة OnePlus Buds، حيث أكدت وان بلس على أن السماعة تأتي بتجربة سلسة وسريعة في الإستخدام، مع تصميم مميز وأطول عمر بطارية في السماعات اللاسلكية.

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أيضاً من المقرر وفقاً للتفاصيل التي جاءت من وان بلس أن تدعم سماعة سماعة OnePlus Buds اللاسلكية عمر شحن يصل إلى 7 ساعات مع التشغيل المستمر، بينما ستضيف حافظة الشحن 21 ساعة في عمر الشحن مع الإستماع المتواصل.

كما أشارت وان بلس إلى أن تصميم السماعة اللاسلكية خفيف الوزن 4.6 جرام، بينما يصل وزن حافظة السماعة اللاسلكية إلى 36 جرام.

يذكر أن منشور وان بلس أكد أيضاً على تكامل سماعة OnePlus Buds اللاسلكية مع هواتف الشركة بشكل مثالي، مع نمط خاص للإستجابة السريعة في الألعاب.

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